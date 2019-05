En vez de darle apoyo la tratan mal en Bienestar

Culiacán, Sinaloa.- Tras haber realizado una gran cantidad de vueltas a los módulos de la oficina del Bienestar, ubicadas en el Parque Constitución y cerca del Palacio de Gobierno, no le ha llegado el apoyo de adultos mayores, denunció Isaura Rivas Barraza.

Esta vecina de la colonia 21 de Marzo, de 71 años de edad, contó que desde julio del año pasado le dejaron de entregar el apoyo del programa 65 y Más. Acudió en varias ocasiones al módulo del parque y le volvieron a pedir documentos, le decían que la reactivarían, pero fue pasando el tiempo y el apoyo no le llegó.

Este año le dijeron que acudiera al módulo ubicado cerca del Palacio de Gobierno. Desde que llegó sintió que no le cayó bien a una joven que la atendió, quien le volvió a pedir varios documentos para reactivarla, y le dijo que ya estaba reactivada. Como no le depositaban, volvió una y otra vez.

Excusas

En una ocasión, la mujer que la atendía le dijo que no le depositaban porque no tenía tarjeta, ella le mostró que sí, pero luego le dijo que si quería la atendía o no.

Al percatarse de esto, otro trabajador le dijo que le checaría si estaba registrada en el programa; al revisar en la computadora le dijo que no y que volviera con la joven para que la reactivara. Le dio un papel con una anotación para la joven, y esta lo que hizo fue romperlo.

En otra ocasión acudió con una de sus hijas al módulo. La atendió un trabajador y le dijo que ya estaba dada de alta, pero no le ha llegado nada.

Isaura dijo estar cansada del maltrato que recibe en el módulo del Bienestar. Considera injusto que les estén haciendo dar muchas vueltas a las personas de su edad porque no pueden caminar bien y ya tienen muchos achaques.

Pide a los encargados de este programa que contraten a personas a las que les guste atender al público. También reprochó que se les esté dando preferencia en la entrega de apoyos a los jóvenes que a las personas mayores, porque muchas, como ella, es con lo único que cuentan para subsistir.

EL DEBATE estuvo ayer en el módulo que denunció Isaura y se percató de que estaban muchos adultos mayores en espera de ser atendidos, alguno de ellos usaban muletas y sillas de rueda.

Una adulta mayor también dijo que ella había acudido en varias ocasiones, pero tampoco le ha llegado el apoyo. Se dijo molesta porque nadie les da información.