Encadenado ciudadano exige carta de residencia en Culiacán, por no poder cumplir con un requisito

Culiacán.- El luchador social Ernesto Saldaña se encadenó en una banca del patio del Ayuntamiento de Culiacán para exigir que no sea requisito que para que se expida una carta de residencia se tenga que tener pagado el predial.

A través de un video explica que antes no se pedía este requisito por lo que considera que es una medida recaudatoria. En ayuntamientos de otros estados y de Sinaloa no se condiciona la entrega de este documento el cual sirve para realizar diversos trámites legales.

En este caso el jefe de jurídico se acercó a atenderlo, pero Ernesto se negó a tener un trato especial y solicitó que la solución la den a todos lo culiacanenses, además de que le muestren el argumento jurídico del porqué están condicionando un servicio.

En su caso el renta y no le entregan la carta de residencia por un adeudo de predial que no es de él. El luchador social también critica que el Ayuntamiento esté enviando cartas amenazantes a deudores del predial, a los que les informan que la propiedad está embargada pero los documentos no van firmados por nadie. Ernesto Saldaña comentó que se encadenará todas las mañanas hasta lograr su objetivo.,