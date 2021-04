Encontronazo entre diputados de Morena y PRI, por comparecencia de la titular de la ASE 

Culiacán, Sinaloa.- Un nuevo enfrentamiento se registró en la 63 legislatura, cuando los grupos parlamentarios de Morena y PAN denunciaron que la titular de la Auditoria Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, se burló del Congreso del Estado y cometió una falta grave al no asistir y dejar “plantados” a los legisladores, debido a que tiene dos años de ausencia de rendición de las cuentas públicas del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, denuncia que molestó a los diputados del PRI, que la defendieron y se quejaron de avasallamiento y que se pisotean la ley con disposiciones que no existen.

Pese al respaldo de los legisladores priistas, el Congreso aprobó citar a la titular de la Auditoría Superior del Estado a reunión de trabajo presencial el próximo 26 de abril, de acuerdo al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución fue aprobado en sesión pública ordinaria de este martes 13 de abril con 28 votos, registrando 9 en contra y una abstención.

Durante una prolongada discusión, la diputada Graciela Domínguez Nava, integrante también del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, consideró que el comportamiento de la titular de la Auditoria Superior del Estado constituye una falta de respeto a esta soberanía.

“Su obligación era comunicar de inmediato a este Congreso que por las condiciones de la pandemia no debería hacerse una comparecencia presencial. Sin embargo, envió un documento 20 minutos antes del inicio de los trabajos para anunciar que no se presentaría” reprochó Graciela Domínguez Nava.

Por su parte, José Rosario Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que “la conducta de la auditora al no presentarse a la comparecencia a la que fue citada fue reprobable, la cortesía es una conducta que enaltece a quién la práctica, no asistir a la comparecencia es a todas luces un acto de insensibilidad política, por ello y ante esta situación se toma este acuerdo para citarla a comparecer para que le dé la cara al pueblo de Sinaloa”.

El coordinador de los diputados panista, Jorge Iván Villalobos insistió en una burla a la soberanía el proceder de la auditora Félix Rivera, el hecho de que “15 para las once avise de que no va venir”.

La priista Ana Cecilia Moreno dijo que la titular del ASE no se ha negado a estar en el Congreso, pero se está a favor de que se presente con una agenda previa y no basado en una la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado, que no existe y por lo tanto se pisotea la legalidad.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo defendió a la titular de la ASE y dijo que en tiempo cumplió con presentar los informes de las cuentas públicas y en el plazo que debía de comparecer y no fue convocada por la solicitud de licencia de varios legisladores, que posteriormente fue requerida fuera de plazo legal.

Mencionó que los legisladores no tienen una agenda clara y que hasta esta altura no se conocen entre ellos que disposiciones los rigen, y solamente hay la ley de la Auditoría Superior del Estado, como mencionaron.

Antecedente

El 17 de marzo de 2021, mediante el acuerdo número 88 de la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente acordó la comparecencia de la titular de la ASE para el 25 del mismo mes ante el Pleno del Congreso.

Dos días después, el 19 de marzo, Oficialía de Partes de este Poder Legislativo recepcionó escrito de la Auditora cuestionando la validez del acuerdo número 88 de la JUCOPO, acordado por la Diputación Permanente, al sostener que el plazo constitucional y legal para celebrar dicha comparecencia era entre los días 11 y 21 de marzo, de acuerdo con el punto leído.

Y el 25 de marzo de 2021, fecha acordada para su comparecencia ante el Pleno del Congreso, la titular de la ASE rechazó comparecer físicamente, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, 45 minutos antes de la hora acordada bajo el argumento de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

En el punto de acuerdo aprobado se detalla que la persona titular de la Auditoría Superior del Estado está obligada a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado.

Esta comparecencia debe ser en un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20, posteriores a la presentación del Informe General e Informes Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, entrega que ocurre el 20 de febrero.

La Auditora compareció ante diputadas y diputados de esta Sesenta y Tres Legislatura para detallar la información contenida en el Informe General Ejecutivo y de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2017, el 22 marzo 2019.

Desde entonces, la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, no comparece ante el Pleno del Congreso del Estado.

No debe postergarse la presencia de la titular del órgano de fiscalización ya que ante su presentación puede responder a diversos temas que durante el transcurso de esta Sesenta y Tres Legislatura se mantienen en la agenda pública, por ello se aprueba reunión de trabajo el próximo lunes 26 de abril, se expuso en la propuesta de punto de acuerdo que fue aprobada por mayoría.