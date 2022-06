Endeudado por su rehabilitación, está José, atropellado por empleado del Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- ¿Dónde está el presunto responsable de atropellar e impedir que José trabaje? Hasta esta redacción acudió un joven a denunciar públicamente a un empleado del área de Parques y Jardines, del Ayuntamiento de Culiacán, quien lo atropelló en octubre del 2021 y es hora de que aún no da la cara, asegura el afectado.

Lo que pasó

José indicó que se ha ganado la vida como peón de albañil en el parque Jardines del Humaya, pero entre sus amargos recuerdos, está el día 4 de octubre del año pasado.

En esa fecha, siendo cerca de las 10:00 horas, dijo haber salido a comprar unos refrescos en su moto, cuando acabó tirado en el suelo, gracias a que un empleado del Ayuntamiento, presuntamente en una unidad oficial, salió del Taller Municipal y en un descuido, lo derrumbó.

Desde ese momento su vida dio un giro inesperado. Su moto quedó en una pensión y él en una de las camas del Hospital General, donde de acuerdo a José, duró un mes, sin que el supuesto responsable se atreviera a visitarlo o a ponerse a la orden por si ocupaba de algún medicamento.

“Ya no sé cómo hacerle, amigos y hermanos me están ayudando”, aseguró el vecino de El Talayote. Agregando: “yo ando queriendo que me dé la cara, ya fui a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer una demanda, pero hasta ahora, pienso que soy risión de ellos”.

Ahora José está en su casa en la sindicatura Las Tapias, sin moto, sin trabajo, apoyándose de dos muletas y con unos cuantos pesos para venir a Culiacán a rehabilitación, ya que uno de sus pies presentó severa fractura.

Pide intervención

José se ahoga en deudas, ya que estima que lleva gastado cerca de 30 mil pesos en su proceso de recuperación. Ha ocupado de amigos y de familiares cercanos para pedir prestado con el fin de pagar los diversos estudios.

Comenta, además, que ya fue a buscar al presunto responsable al Ayuntamiento, pero tampoco da la cara, por lo que pide al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro que le exija a la persona a que enfrente su situación y que no siga escondiéndose.

El Dato

No se festejó su cumpleaños

El joven José narró que ya se acercaba su cumpleaños, sin embargo, al quedar lesionado tuvo que pasar su cumpleaños internado en un hospital de la ciudad.