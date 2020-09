Enfermeras del Pediátrico de Sinaloa exigen basificación

Sinaloa.- Enfermeras del Hospital Pediátrico de Sinaloa exigen al Gobierno del Estado que les otorgue bases para tener seguridad laboral. Los empleados de la salud con más de nueve años laborando en el esquema de confianza se volvieron a manifestar, ya que actualmente solo cuentan con atención médica y vacaciones, pero carecen de prestaciones, como semanas de riesgo y días económicos, que son logros sindicales. Otras prestaciones o derechos que les retiraron son los cuidados maternos y el bono del Día de la Madre, entre otros.

Aseguraron que el personal que tiene menos tiempo laborando, de tres a cinco años, ha recibido las últimas plazas por demandas laborales que interpusieron, pero que incluso han sido otorgadas hasta a personas que no están activas en el hospital, y no se sabe quién tomó la decisión.

“ Para nosotros es injusto, porque hemos estado haciendo las cosas bien. Somos el personal que tenemos el expediente intacto. Somos el personal que nunca nos habíamos manifestado, hasta ahorita. Estamos haciendo esta manifestación porque la verdad ya nos cansamos. Tenemos más de nueve años, y que vayamos a dirección y no nos tengan respuesta...”, manifestó Lucero Ramírez Félix, del área de medicina interna.

Manifestaron que hace dos semanas que se plantaron en Palacio fueron atendidas, pero siguen con la incertidumbre y sin ninguna noticia acerca de su situación laboral: “Que nos pasen a una base definitiva es lo que estamos peleando para que ya se nos respete nuestros derechos, que nos den nuestro sindicato para tener una estabilidad laboral, porque al fin de cuentas en el hospital seguimos como si fuéramos suplentes”.

Quieren una respuesta, pues no saben adónde pertenecen, ya que no están en el Sindicato de Trabajadores de la Salud, y los recursos que llegan para los precarios tampoco les toca, pues ellos tienen recibos directos de Gobierno del Estado, y si no les da respuesta, entonces no saben adónde ir.

Aseguraron que se seguirán manifestando y luchando para que les reconozcan sus derechos laborales, pues no les parece justo que se les prive de prestaciones o basificaciones cuando a personas que tienen poco tiempo en el hospital rápidamente les dan base.

En varias ocasiones también los suplentes se han manifestado en el Palacio de Gobierno, así como personal de diferentes áreas del Hospital Pediátrico, para exigir el pago de su quincena y su inconformidad por retraso de días, lo que les está afectado porque no han podido cubrir sus compromisos, como son los alimento y pago de algunas deudas; además de seguro, por atender durante la pandemia y cubrir todos los turnos de personal que sale del nosocomio.

Ignorados

Durante la manifestación que realizaron en Palacio de Gobierno hace dos semanas se reunieron con el subsecretario de Servicios Administrativos, Jaime Gerardo López, y esperaban una respuesta a la brevedad, pero no sucedió.

También médicos, químicos, enfermeros y personal suplente de intendencia viven este problema sobre basificaciones y pagos, además de no gozar de prestaciones que les pertenecen.