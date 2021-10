Enfermeras y suplentes del Issste en Sinaloa acusan despidos injustificados y falta de pagos 

Sinaloa.- Personal de enfermería y suplentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Sinaloa se manifestaron en el área de urgencias en la ciudad de Culiacán, debido a despidos injustificados.

Las enfermeras de base se unieron al conflicto de los suplentes, ya que a ellos también les afecta, pues trabajan doble.

Algunos de los suplentes tienen hasta 10 años trabajando y siguen sin recibir base, además de los bajos sueldos que reciben y sin prestaciones ni vacaciones. Ganizia, jefa de enfermeras de urgencias del Issste, manifestó que no es justa la situación en la que están, por lo que se unen a pedir bases para sus compañeros.

"Están violentando nuestros derechos laborales. No hay suplentes, quién nos cubra. Nos niegan nuestras licencias a la base trabajadora porque no hay quién cubra porque no hay dinero. Todos los años es lo mismo".

Los suplentes señalaron que a pesar de las faltas de prestaciones los sueldos son muy bajos pues reciben entre 1800 y 2000 quincenales. Hicieron el llamado a las autoridades a que les cumplan lo que les prometieron cuando los llamaron para que apoyarán durante la pandemia por Covid-19.