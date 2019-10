Enfermos en desamparo por falta de medicamentos en Culiacán

Sinaloa.- Han pasado cuatro días desde que Amalia y su esposo llegaron de la sierra de Cosalá para que fuera atendida por dolores de parto en el Hospital de la Mujer. Desde su ingreso al nosocomio, la lista de medicamentos a surtir ha sido larga, y la falta de recursos económicos preocupa a la familia, ya que pensaba que al contar con Seguro Popular el gasto sería el mínimo.

Al ser la bebé prematura, la situación económica se complica, pues los medicamentos son aún más costosos, y parece ser que la afiliación que tienen al Seguro Popular de nada ha servido, ya que de un total de ocho recetas, ninguna ha sido surtida, todas cuentan con el sello de pendiente.

La menor requirió un medicamento que cuesta alrededor de 4 mil pesos, motivo por lo que optaron por empeñar algunas pertenencias de valor, así como conseguir dinero prestado, ya que desde el 27 de octubre han tenido que dormir afuera del hospital y comprar alimento especial para Amalia, a quien se le realizó una cesárea, y su recuperación ha implicado pasar los días sentada en una banca de acero en espera de regresar a su hogar junto con su hija.

Déficit

En un sondeo con familiares de pacientes del Hospital de la Mujer, señalaron que les piden hasta material de curación, ya que los médicos señalan que no cuentan con esto dentro de los quirófanos.

En las recetas que fueron mostradas por los pacientes se le solicita a una paciente cuatro piezas de hojas para bisturí, que es el instrumento esencial para hacer las intervenciones médicas.

Estas hojas de bisturí tienen un costo en las farmacéuticas de aproximadamente 192 pesos por pieza; así como seis unidades de electrodos autoadheribles para el monitoreo cardiaco y respiratorio de los pacientes, cuyas cajas llegan a costar entre los 300 y los 500 pesos, dependiendo la marca.

Preocupación

En esta misma situación se encuentran los pacientes que acuden a la consulta en el Hospital General de Culiacán, donde a una derechohabiente con un trastorno psiquiátrico solo se le entregó valproato de magnesio de una lista de diez medicamentos, teniendo que comprar fármacos que por caja llegan a tener un precio de 500 o 600 pesos en el mercado.

“Desde hace mucho no me surten una receta completa. Iré a solicitar apoyo al DIF porque requiero casi de 3 mil pesos para surtir el medicamento”, dijo la paciente, quien prefirió no revelar su identidad.

En el Centro de Salud, la situación es igual: a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no les han proporcionado sus tratamientos completos para la hipertensión y la diabetes, por lo que tienen que surtir su receta en farmacias de genéricos debido al alto costo que tienen.