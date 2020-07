Enfrentar la Covid-19 en Sinaloa, cueste lo que cueste

Sinaloa.- El costo económico para enfrentar la enfermedad por coronavirus, desde el diagnóstico hasta la recuperación, puede representar para algunas familias quedarse sin ahorros o endeudarse como nunca hubieran imaginado. Ocurre sobre todo en aquellos pacientes que no cuentan con seguridad social y se atienden en la Secretaría de Salud, o en aquellos que deciden buscar atención de manera particular, a pesar de contar con IMSS o Issste.

Este panorama, sumado a las compras de pánico y a la automedicación, ha provocado que medicamentos escaseen en algunas farmacias, suban sus costos y se active el mercado negro, con lo que productos de auxilio, como el oxígeno, tengan una amplía demanda, que satura incluso las ventas.

Hasta ayer, en Sinaloa, 10 mil 190 personas habían padecido COVID-19, de acuerdo con datos oficiales, y 729 siguen activos.

Si bien la Secretaría de Salud en el estado realiza la prueba COVID-19 de forma gratuita a quien presenta síntomas y también entrega medicamentos a algunas personas sin costo, como azitromicina, ivermectina o hidroxicloroquina, los pacientes deben cubrir por su cuenta otra larga lista de artículos y medicamentos, así como el pago por servicios en los hospitales del Gobierno, de así requerirlo.

Por tal motivo, EL DEBATE analizó el gasto promedio que las personas pueden erogar en establecimientos locales y vía internet para los medicamentos y la atención profesional. La enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 no tiene un medicamento o tratamiento específico que la erradique.

Los doctores han ideado una serie de medidas y fármacos para contrarrestar los síntomas, los cuales han sido recomendados en varias partes del mundo. En un aproximado investigado por EL DEBATE, los familiares de pacientes con COVID-19 pueden gastar entre 14 mil 500 pesos a 29 mil 388 pesos, incluso superar esas cifras, dependiendo del estado de salud de cada paciente.

Pruebas y medicamentos

Desde el diagnóstico, se encontró que los laboratorios privados tienen a disposición la prueba de COVID-19, con muestra naso y orofaringe, a un costo de entre 1800 y 3350 pesos, con resultados en menos de una semana y realizados a domicilio o desde el automóvil. Los costos pueden variar dependiendo de promociones de algunos laboratorios o zonas del estado.

En el caso de cada paciente, el médico puede solicitar una radiografía de tórax, que tiene un costo de entre 299 y 400 pesos; y una tomografía de tórax, que varía su precio de entre 2300 a 3500 pesos. Además, en algunos casos pueden ser solicitadas pruebas de anticuerpos COVID-19 con muestra de sangre, que tiene un valor de entre 1200 y 1800 pesos.

Dependiendo de cada paciente, el médico puede solicitar todos los anteriores. En promedio, el gasto de los análisis clínicos más comunes por COVID-19 puede alcanzar un total de entre 5599 a 9200 pesos.

Sobre el medicamento, EL DEBATE tuvo acceso a una receta expedida por médico con cédula para un paciente de 33 años confirmado con COVID-19 sin comorbilidad. Tomando en cuenta las recomendaciones, pudimos notar que algunos fármacos en el mercado formal y vía internet sobrepasan el costo de los mil pesos. Algunos de ellos, como el apixaban, que cuesta entre 580 y 1800, dependiendo cada farmacia y el número de pastillas; y la hidroxicloroquina, cuyo costo varía de entre 580 y 1129 pesos.

Hay algunos otros medicamentos recomendados, como la azitromicina, que tiene un costo promedio de entre 99 y 150 pesos; la ivermectina, de entre 152 y 198 pesos; el oseltamivir, que puede costar, de acuerdo con farmacias locales, entre 299 y 325 pesos.

Además, la receta a la que se tuvo acceso cuenta con recomendaciones de suplementos, como vitamina C y zinc efervescente, que tiene un valor promedio de entre 96 y 112 pesos; la vitamina D 5000 IU, que puede variar dependiendo el laboratorio y del número de pastillas, de entre 350 y 800 pesos.

A su vez, la vitamina D común puede costar entre 47 y 239 pesos, de igual forma dependiendo del laboratorio. Algunos otros medicamentos tienen un valor no mayor a los 100 pesos, como dexametasona, metronidazol, suero oral, paracetamol o ácido acetilsalicílico [ver artículos completos en ilustración].

En un total aproximado, tomando en cuenta esta receta, los pacientes con COVID-19 pueden gastar entre 3006 y 5962 pesos tan solo en medicamentos. Cabe destacar que los medicamentos aquí mencionados pueden variar dependiendo el estado de salud de cada paciente, su médico o la enfermedad crónica que padezca, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Venta clandestina y riesgos

Esta semana, el delegado de Profeco en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo, indicó que han recibido ocho denuncias de los municipios de Culiacán y Mazatlán por la venta de fármacos que son utilizados para COVID-19 afuera de los nosocomios.

Los medicamentos son azitromicina e ivermectina, que las llegan a ofrecer por encima del precio de las farmacias, sin tener un permiso para su venta. Además, el funcionario destacó que también han detectado que en las farmacias privadas hay personas que compran los tratamientos para COVID-19 y posteriormente las venden de manera clandestina cerca de ellas.

Tomando en cuenta que en un nivel de alerta por COVID-19 se pueden tener síntomas como la de falta de aire y temperaturas elevadas, algunos médicos recomiendan el uso del oxímetro dedal, que mide los niveles de oxígeno en las personas, y termómetros de mercurio [ver la ilustración].

Incluso, algunos pacientes por su cuenta también deciden adquirir estos productos como medida de prevención. El costo en la suma de ambos puede variar de entre los 456 a 1288 pesos.

Cuando el paciente incrementa su dificultad para respirar, se requiere oxígeno o algún tipo de canalización. Algunas familias han decidido atender desde casa dichas necesidades, que son hospitalarias.

Por tal motivo se ha incrementado la demanda de tanques con oxígeno medicinal en su venta o renta, ya sean portátiles o estacionarios. Incluso, en las últimas semanas algunos establecimientos han llegado a presentar filas que rodean los locales ante la fuerte demanda de las personas.

Oxígeno

De acuerdo con la investigación realizada respecto al costo de este producto en Sinaloa, si bien se encontró que puede variar dependiendo de la zona y el tipo de adquisición, se pudo comparar entre las dos opciones: venta y renta. El tanque de oxígeno portable en forma de cilindro con 680 litros de carga y los artículos para su funcionamiento, como la cánula nasal, manómetro y el vaso humidificador desechable, tiene un costo aproximado de entre 3000 y 5000 pesos.

Lo anterior, mientras que la renta del tanque con oxígeno de 1700 litros es condicionada por las empresas arrendadoras con un depósito de garantía de 4500 pesos aproximadamente durante el tiempo que se requiera, mientras ahí se realice el relleno del oxígeno, que tiene a su vez un costo de 600 a 900 pesos, aproximadamente, y su duración varía, dependiendo del uso, entre dos y tres días.

Una vez concluido el uso del tanque, se regresa el depósito al cliente. Si no se cuenta con regulador, se debe comprar a un costo de 3500 pesos aproximadamente, aunque algunas familias logran conseguirlos prestados o rentados.

La opción de renta de oxígeno puede superar los 8900 pesos aproximadamente en un solo uso. Cabe destacar que el depósito de los 4500 aproximados se regresa a las personas una vez que estas devuelven el tanque rentado.

A su vez, el servicio de canalización a domicilio por parte de enfermeros también tiene un costo aproximado de entre 1500 y 2000 mil pesos; mientras que las consultas privadas pueden superar los 2000 pesos. En suma, este tipo de atenciones pueden variar de 2500 a 3500 pesos. Además, en artículos de protección, como cubrebocas, caretas y gel antibacterial, se pueden gastar entre 164 y 533 pesos.

Presupuesto del Gobierno de Sinaloa

Cabe precisar que, el pasado 23 de junio, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, señaló en conferencia de prensa que el 60 por ciento de la población en Sinaloa cuenta con Seguro Social, y en 2020 fue censado que un millón 400 mil personas deben ser atendidas por vía de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), antes Seguro Popular.

No obstante, dijo que el presupuesto es el mismo que el año pasado, alrededor de 760 millones de pesos, siendo que en 2019 se tenía una población a atender de un millón de sinaloenses. «Es decir, se incrementaron 400 mil personas más con el mismo presupuesto. Esto carga operativamente, crea dificultades para operar, porque los insumos naturalmente cuestan».

En ese sentido, detalló que el costo por las atenciones de COVID-19 en hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud, como los generales o el Hospital Civil en Culiacán, es diverso, dependiendo de cada persona, de cada paciente y de la complicación que pueda tener.

Dijo que ningún servicio es gratuito, sino que le termina costando al Gobierno y a la institución. No obstante, comentó que están abiertos a ayudar a aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir los internamientos o medicamentos, por ejemplo.

Desempleo en Sinaloa

La situación económica en Sinaloa atraviesa importantes pérdidas de empleo. Hasta el mes de mayo, la Secretaría de Economía en el estado detectó la pérdida de 19 mil 300 empleos formales. Mientras que actualmente las ventas informales no han podido reactivarse debido a la incidencia del virus. En Sinaloa, al mes de junio del 2020, se redujeron 11 244 empleos ante el IMSS respecto al mismo periodo del 2019. A nivel nacional se perdieron 868 807 empleos.

Abuso de tratamientos

Respecto a la demanda elevada de oxígeno en el estado, Israel Duarte, jefe de Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud de Sinaloa, aseguró que, por lo general, los servicios de salud no están recomendando que el paciente tenga oxígeno en casa.

Aclaró que no es una conducta habitual, sino que se hace cuando el paciente tiene una enfermedad crónica que no tiene un tratamiento curativo, y el oxígeno se convierte en un tratamiento paliativo en su domicilio: «Pero para pacientes de enfermedad aguda como COVID-19, no estamos recomendando que tengan oxígeno en casa. Denotaría que tienes un paciente grave en tu domicilio, y un paciente con oxígeno sin supervisión médica adecuada puede empeorar de momento, y al empeorar este paciente tendríamos entonces un paciente potencialmente grave que podría tener un desenlace no deseado. Por parte de supervisión médica y de enfermera, vamos a recomendar nosotros que el paciente que requiere oxigeno esté en un hospital de preferencia», destacó.

Asimismo, opinó que se está abusando de algunos tratamientos que son predominantemente hospitalarios: «Por ejemplo, los medicamentos intravenosos son más que nada para espacios hospitalarios, aunque algunas personas utilizan esos medicamentos en casa por comodidad del paciente. Si ya en una enfermedad aguda hay necesidad de medicamentos intravenosos, oxígenos en casa, creo que hay una pequeña diferencia entre lo que está ocurriendo y el deber ser, y el deber ser es que esos pacientes estén bajo supervisión médica. Una casa nunca va a ser hospital», advirtió.

Desinformación

Al ser cuestionado sobre la creencia de que en los hospitales los pacientes se pueden infectar más porque están rebasados o porque no son bien atendidos, advirtió que ese tipo de pensamientos pueden salir contraproducentes. Insistió en que los hospitales en Sinaloa tienen camas suficientes, personal las 24 horas del día, medicamentos, oxígeno y equipos que están disponibles para el paciente: «Si el paciente ya viene con COVID-19, ¿qué infección va a agarrar que sea más terrible que el COVID-19?», expuso.

Asimismo, advirtió que el problema de optar por estas opciones, como oxígeno en casa o canalizaciones, es que el COVID-19 avanza y desarrolla ciertas lesiones pulmonares que si no se tratan de forma adecuada, si no se intuba temprano, si llega muy tarde al centro hospitalario, es cuando se complica todo: «No es sencillo hablar de COVID-19, pero sí sabemos nosotros que cuando el paciente llega muy tarde, el paciente empieza a tener problemas de respiración que de alguna forma lo llevan a que la opción mecánica no sea muy efectiva», dijo.

Automedicación

Israel Duarte agregó que si bien los profesionales de la salud tienen un arsenal de medicamentos para tratar de mitigar los síntomas de COVID-19, se debe reconocer que hasta el día de hoy se están utilizando bajo investigación.

Por ejemplo, explicó que la ivermectina se ha visto en algunos estudios que tiene un efecto antiviral; sin embargo, en estudios ya con pacientes no se ha demostrado del todo que sea un tratamiento sin lugar a dudas efectivo al 100 por ciento.

Al igual ocurre con la cloroquina, que ha tenido una serie de problemas que no permiten asegurar con el cien por ciento de certeza que realmente es el tratamiento para manejar a pacientes con COVID-19: «Cuando uno ve los estudios para COVID-19, lo que tiene que entender es que lo que uno busca es que el medicamento mitigue los síntomas, los quite más rápido, y de alguna forma evite que el paciente pase de una etapa relativamente leve de la enfermedad a una etapa avanzada, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde entran estos medicamentos. Lo ideal sería usarlos por separado para evitar los efectos secundarios, pero algunas personas los están recetando juntos», explicó.

Ante ese panorama, aclaró que los tratamientos se están recetando personalizados de acuerdo con el paciente. Ejemplificó al mencionar que hay quienes van a recibir medicamentos más sencillos, como azitromicina e ivermectina; y hay pacientes que requieren medicamentos como cloroquina en combinaciones e individuales.

Frente a las compras de pánico o abuso en el consumo de medicamentos como método de prevención, como ha ocurrido en el caso de la ivermectina, el médico de la Secretaría de Salud de Sinaloa señaló que es muy importante evitar la automedicación, y no solo por COVID-19, sino por cualquier otra enfermedad.

Destacó que todos los medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios, que son a veces indeseables y muy peligrosos. Sostuvo que la mezcla de medicamentos puede causar reacciones adversas todavía un poco más severas, por lo que advirtió que es muy importante que la gente entienda que debe haber una prescripción médica de forma adecuada.

Tratamiento

De acuerdo con la autoridad, los medicamentos y las necesidades de diversos tratamientos, como el oxígeno, las canalizaciones o la intubación, pueden variar, dependiendo de cada paciente.