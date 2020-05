Brillando. La regidora Nora Sosa Valencia, del Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, sigue brillando por su ausencia como presidenta en Cabildo de la comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), porque si bien la contingencia limita las actividades de los funcionarios públicos, siempre se pueden buscar otras vías para estar al pendiente de los trabajos que le competen en dicha comisión. Aún más importante en este periodo es su respaldo a las instituciones de atención a la niñez y a la familia que requieren hacer equipo con los regidores y las autoridades para brindar una pronta atención a quienes más lo necesitan, pero con el antecedente que la regidora registra en las sesiones de Cabildo, de muy baja participación, qué se puede esperar en esta situación de emergencia.

El respiro. A muy temprana hora de ayer la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, salió a darse un respiro con la familia en un paseo en bicicleta. Se le vio regresar de una rutina de ejercicio acompañada de su esposo, pasando por la carretera principal de la sindicatura de Alhuey con rumbo desconocido. Y es que es importante reconocer que sobrellevar las riendas de un municipio y en plena contingencia no resulta nada sencillo, ya que la presión y el estrés hacen su efecto, y más en estos momentos, en que las cifras de pacientes positivos van en aumento en este municipio a pesar de las medidas de prevención que se han implementado, por lo que sin importar exponerse a las críticas que le pudiera generar el andar en bicicleta a la vista de todos, la presidenta salió a ejercitarse antes de la salida del sol y retomar sus funciones de mando.

La comprensión. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, está muy preocupada por la salud de sus ciudadanos, más ahora que los casos confirmados de COVID-19 aumentaron a cinco, es por ello que le pide a todo mundo que por favor no visite al municipio, que todos se queden en casa, y a los que son de la localidad no moverse de sus lugares. Montoya Martínez sabe que esta medida, de la no movilidad, causa molestias en muchas personas, pero todos deben de entender que es para su bien, pues lo único que se pretende es evitar que la pandemia los afecte, pero lamentablemente muchos no piensan de la misma manera. Sin duda, una dura tarea tiene la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.

Mala infraestructura. Para evitar más contagios a causa de la pandemia el Ayuntamiento de Salvador Alvarado decidió implementar una estrategia que implica el cierre de los espacios públicos y de mayor afluencia en todo el municipio, es por eso que los parques de las colonias se encuentran totalmente cerrados por el momento, pero pese a esta medida las personas han hecho caso omiso y más sabiendo que las instalaciones de algunos parques están en malas condiciones, incluso el parque de la colonia Victoria no cuenta con una puerta principal, pero el director de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, brilla por su ausencia y no atiende este tipo de necesidad.