¡Entérate! Antes del 20 de diciembre, todas las empresas deben pagar aguinaldos

Culiacán, Sinaloa.- Empresas y/o patrones están obligados a pagar el aguinaldo a sus empleados sin pretexto alguno antes del 20 de diciembre, ni siquiera justificando que hay dificultades económicas, porque está establecido en la Ley Federal del Trabajo en artículo 87, informó Jesús Alberto Mendoza, procurador de la Defensa del Trabajo en Culiacán.

Señaló que está prestación la reciben las personas que tiene una relación laboral de tipo subordinada a un patrón, ya sea de base, confianza, sindicalizados, de planta, comisionistas y empleados domésticos, así como los contratados por obra determinada, tiempo determinado o eventuales, por lo que el monto que deben de recibir como mínimos es 15 días de su salario.

Aclaró que en caso de que los patrones no paguen el aguinaldo en tiempo y forma, los trabajadores pueden presentar denuncia en la Procuración de la Defensa del Trabajo y en este sentido se aplica una sanción a la empresa con una multa que va de los 50 a los 5,000 salarios mínimos, es decir que la unidad de medida en pesos sería desde los 4 mil 481.00 hasta los 448 mil 100.00 pesos.

Tan solo el año pasado la Procuración de la Defensa del Trabajo recibieron 37 denuncias, ya que no cumplieron con el plazo establecido y algunos patrones no querían pagar está prestación, sin embargo, en Culiacán 32 fueron los casos resueltos, por lo Jesús Mendoza encargado de esta dependencia hace un extensivo llamado a que no incurran en una omisión, ya que están obligados a pagar y eviten ser sancionados.