Entrar a un centro de integración cambia tu vida: Guillermo

Culiacán, Sinaloa.- Guillermo Félix era adicto al “cristal”, droga que durante ocho años poco a poco acababa no solo con su vida, sino con la de su familia, ya que estar en ese estado “alterado” no le permitía convivir ni compartir momentos agradables con las personas que más quería. Sin embargo, entrar a un Centro de Integración Juvenil le cambió la vida.

Originario de Los Mochis y padre de familia de dos pequeños, narró para EL DEBATE cómo fue su vida antes de ingresar al centro. Dijo que afortunadamente acudió a las rehabilitaciones a tiempo, ya que, de lo contrario, no sabe qué rumbo hubiera tomado su vida.

No fue fácil en un inicio su rehabilitación, hay mucha ansiedad, pero pensar que puede vivir su vida normal sin abusar de ningún sustancia tóxica lo hace continuar para brindarle un mejor futuro a su familia.

En tratamiento

A través de unas pláticas sobre adiciones que le impartieron en la escuela a su hija se enteró del Centro de Integración Juvenil: “Tengo una hija de 14 años en la secundaria, y fue por ella que me enteré. Ella me dio un folleto, y fui a la plática que dieron, y me gustó, y ahorita estoy aquí (en el Centro de Integración)”.

Carrera contra las adicciones llevada a cabo en Culiacán. Foto: El Debate

Actualmente tiene un mes en tratamiento. Antes de ingresar, trabajaba como albañil, pero el estar internado no le permite laborar, por lo que su esposa es la que se hace cargo de los gastos.

Afortunadamente, la familia tiene seguro, por lo que estar en tratamiento no le representa ningún costo.

Invitó a los jóvenes a no confiarse de los comentarios de otros individuos, ya que cuando invitan a consumir drogas, siempre dicen que no pasará nada y que todo va a estar bien; sin embargo, una vez que se convierten en adictos, todos se alejan y nadie les brinda ayuda: “En el Centro nos sacan los domingos a parques. No tengo visitas, pero entre todos nos apoyamos. Ya cambió mi forma de ver las cosas”.

Guillermo confía en que su recuperación será rápida, por lo que está poniendo todo su esfuerzo.

Evento: Realizan carrera contra las adiciones

El Centro de Integración Juvenil AC llevó a cabo por 16 ocasión la carrera contra las adiciones.

En punto de las 07:00 horas dio inicio la carrera, donde el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, así como el Patronato del CIJ en Sinaloa; Rosendo Flores y Manuel Velázquez Ceballos, director de los CIJ, dieron el banderazo de salida.

La carrera se realizó con el fin de concientizar a la población sobre el riesgo de consumir sustancias tóxicas. Al término se realizó una rifa de regalos, donde sortearon algunos premios, como bicicletas, balones y camisas del Instituto Municipal de la Juventud.