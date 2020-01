Entre inconformidades contribuyentes acuden a pagar el predial en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Hasta tres horas de espera están teniendo las personas que acuden a realizar su pago de impuesto predial al ayuntamiento de Culiacán, ya que son inmensas filas las que forman los contribuyentes desde tempranas horas del día.

Es el cansancio que esto genera, la principal queja de las personas, ya pues a diferencia del año pasado, no se les otorgaron sillas para hacer menos compleja la espera.

Por su parte Ventura Osorio, lamentó que sean en su mayoría personas de la tercera edad los que realicen la espera al no saber utilizar los pagos por internet, y a quienes no se les está dando un trato preferencia.

De esta forma recomendó la instalación de ventanillas de pago preferenciales para personas de la tercera edad y discapacitados, ya que es difícil de soportar las largas filas que se tienen desde antes de que inicien operaciones las cajas de pago.

Hasta tres horas de espera / Foto: El Debate

“Porque no ponen una fila de las personas de la tercera edad, porque nos revuelven con la gente más joven, entonces no estamos conformes con eso, yo si digo hay que pagar porque es un derecho del predio, pero también hay que respetar a las personas que tienen más edad, que es lo que estamos viviendo ahorita”, reclamó.

Por otra parte José Alvino Ortega, resaltó la inconformidad de todos los ciudadanos con el ayuntamiento de Culiacán, ya que la deficiencia en servicios públicos que se tiene, es demasiada y los cobros de predial no faltan.

Así destacó las fallas de la comuna tanto en recolección de basura, alumbrado público y bacheo, en las colonias de la capital de Sinaloa, sin embargo el cobro y recargos de predial se realizan sin falta de no realizarse el pago en tiempo y forma.

“Qué pasa con este gobierno tan exigente para cobrar, pero para dar servicios no, tengo 7 días que no pasa la basura, y nosotros a quien vamos a multar, porque ellos si nos multan si no pagamos”, reclamó el ciudadano.

Cabe destacar que también resaltan los reproches de quienes no respetan lugares y se brincan la fila.