Entre panistas de Sinaloa se lanzan acusaciones

Culiacán, Sinaloa.- Aunque ya está en proceso una investigación formal sobre el manejo de recursos durante la gestión de Adolfo Beltrán como tesorero del PAN Sinaloa, este afirmó que lo dicho por el secretario general panista Loar López Delgado es falso.

En respuesta a las acusaciones de López Delgado, el aspirante a seguir dirigiendo el PAN Culiacán comentó que el grupo de Adolfo Rojo y el Comité Directivo Estatal buscan desprestigiar su carrera, y es por ello que realizan tales investigaciones con un despacho externo.

Beltrán fue acusado por desvío de 2 millones de pesos al no comprobarse gastos de rehabilitación del jardín, un sanitario en el área de Presidencia y gastos elevados en combustible. Sin embargo, presentó documentos que respaldan tales gastos.

Por su parte, Loar López explicó que la investigación hecha por un despacho externo será enviada al Comité Ejecutivo Nacional para que se apliquen sanciones a los involucrados. Tales sanciones podrían tratarse de la inhabilitación del militante y la prohibición de contender por algún cargo interno y de elección.

Para entender: Añejo conflicto entre panistas

Desde antes que iniciara el proceso de elección de los nuevos dirigentes partidistas del PAN en Sinaloa, dos grupos políticos internos han llevado a cabo una serie de acusaciones y señalamientos entre sus integrantes: por una parte, el liderado por Adolfo Beltrán, Juan Carlos Estrada e Ivanovich Gastélum, criticó la actual dirigencia del partido, presidida por Sebastián Zamudio.

Mencionaron que la gestión de Zamudio ya había culminado desde diciembre del 2018, y sin embargo buscaba continuar en el cargo para aprovecharse de los recursos, junto con el ahora candidato a la dirigencia, Adolfo Rojo.

En ese sentido, Sebastián Zamudio se defendió y desmintió todas los señalamientos hacia su persona y a su grupo de trabajo, sin embargo, se logró acelerar el proceso de elección, quedando como candidatos Adolfo Rojo y Juan Carlos Estrada.

¿Hay una disputa por el control del PAN?

“Yo, como tesorero, no hice ningún mal uso de recursos”: Adolfo Beltrán, dirigente del PAN Culiacán

Adolfo Beltrán, dirigente del PAN Culiacán. Foto: El Debate

Con un compendio de contratos firmados por el presidente estatal del PAN, Sebastián Zamudio; y el secretario general, Loar López Delgado, el aspirante al PAN Culiacán Adolfo Beltrán argumentó que durante su gestión como tesorero no debió recursos, ni incrementó el consumo de gasolina, tal y como lo había acusado el actual dirigente.

En rueda de prensa, el presidente del Comité Municipal con licencia afirmó que tales acusaciones han sido usadas para manchar la campaña de su grupo panista, liderado por el candidato Juan Carlos Estrada, y que además fue el mismo Zamudio quien autorizó la compra de estudios y evaluaciones a elevados costos e incrementó el consumo de gasolina para su automóvil particular hasta una tercera parte del total consumido en el 2018.

“Si tiene otras pruebas, que denuncien formalmente”: Loar López Delgado, secretario del PAN Sinaloa

Loar López Delgado, secretario del PAN Sinaloa. Foto: El Debate

En respuesta a la defensa de Adolfo Beltrán, el secretario del partido a nivel estatal expresó que sus señalamientos no fueron impulsados por intereses personales o políticos, sino que simplemente se trata de un proceso de juicio interno del PAN que se está llevando a cabo.

“No hay revanchismos, no hay por qué decir que es algo personal cuando existe el reto de que todos en el PAN trabajemos de la mano, donde hay elección gane el que tenga que ganar y que después de esto todos levantemos la mano. Créanme que vamos a dejar unas finanzas sanas donde no va a tener que despedirse trabajadores. Lo que se dijo no lo estamos inventando nosotros, si ellos tienen una versión diferente de los hechos que denuncien de manera institucional”, dijo.