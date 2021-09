Entrega Sepyc mobiliario a 52 escuelas de Navolato y Culiacán

Sinaloa.- Ante el regreso a clases presencial y las carencias que presentaban las escuelas por vandalismo u otras cuestiones la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) hizo entrega de mobiliario a 52 escuelas. El Secretario de educación, Juan Alfonso Mejía López, encabezó el evento en dónde 9 escuelas de Navolato y 43 de Culiacán fueron beneficiadas.

"Me da mucho gusto poder reencontrarme con muchos de aquellos directores que vi desde el primer año que me tocó acompañarlos, a muchos que los vi en sus escuelas, a muchos que me escribieron y que les dije les vamos a ayudar " expresó el titular de la Sepyc.

Dijo que a pesar de que no han podido llegar a todas las escuelas del estado, ya empezaron y eso es lo que importa, no han parado señaló.

Por su parte Edén Inzunza, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 27, comentó a los directivos de las escuelas que dicha entrega simbólica de mobiliario abonará el ir generando las condiciones para ganarle a la presencialidad.

"Para ganarle a la presencialidad, para ganarle en un espacio, en un contexto, dónde se dé de manera integral la educación de calidad que todos los días buscamos".

Leer más: Hay 34 casos de Covid-19 en escuelas de Sinaloa, 18 son niños: Sepyc

Fueron mil 900 artículos los que se presentaron entre sillas y mesas para preescolar, butacas, sillas y mesas para maestros, pintura, impermeabilizante, kit de limpieza y computadoras.