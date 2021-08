Entregan certificación Covid-19 a comerciantes ambulantes de Culiacán

Sinaloa.- Con la intención de generar mayor confianza a los clientes y comercios ambulantes, el jefe del departamento de Mercados del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Adrián Cerda Orozco realizó la entrega de certificación Covid-19.

El jefe de mercados indicó que son 120 los certificados que entregaran el día de hoy a los comercios en la vía pública iniciando con los que se ubican en el sector centro histórico de la ciudad capital.

"Vamos a estar entregando alrededor de 120 certificaciones siempre y cuando cumplan con los requisitos, lo que es certificado de vacunación e identificación oficial, es lo que estamos pidiendo", expresó.

Añadió que la finalidad de esta medida es generar una plena confianza en la ciudadanía pues al tener una certificación y todos los protocolos la gente puede realizar sus compras con mayor seguridad al estar ya vacunado los comerciantes.

También explicó que los comerciantes que no cumplan con estos requisitos no se les exigirá pues no es obligatorio es a conciencia de cada comercio, sin embargo la mayoría ha expresado el interés de cumplir con todos los protocolos y medidas que el municipio demande.

"No se les exigirá de manera obligatoria la solicitud de certificación, es responsabilidad de cada quien y no se les sancionará tampoco, ellos están conscientes y están cooperando con esto".