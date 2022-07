Entregan recursos federales a tesoreros de 78 escuelas en Sinaloa para mantenimiento

Culiacán, Sinaloa.- Como parte del programa ‘La Escuela Es Nuestra’, el gobernador Rubén Rocha Moya asistió a una asamblea de los comités de padres de familia que encabezan la administración del mantenimiento de estos planteles donde se entregaron recursos a tesoreras y tesoreros de 78 escuelas de un total de 503 que recibirán ese apoyo federal en Sinaloa.

El mandatario estatal explicó que, sumado a estas acciones, se están atendiendo 117 escuelas con problemas de alumbrado y de redes eléctricas, pues a muchas instituciones educativas del estado carecen de subestaciones o transformadores de electricidad. Rocha destacó su deseo de terminar estos trabajos antes de que los alumnos vuelvan a las áreas educativas.

“Entonces, estamos atendiendo, qué otra cosa nos falta, tenemos 117 escuelas con problemas de alumbrado, luz, muchas le hacen falta una subestación o un transformador. Vamos a atender esas 117, fíjense bien se los digo aquí a los periodistas y a todos, cuánto nos puede costar, 117 millones de pesos puede, porque en promedio te cuesta eso la escuela”, indicó.

Explicó que en esta asamblea de “La Escuela Es Nuestra”, se entregaron 111 millones de pesos, los cuales vienen a apoyar a los recursos que el estado ya recibía por parte de la federación, este recurso, señaló es auditable, de tal manera que haya un dictamen que garantice la protección de las niñas, niños, maestras y maestros que estén dentro de las aulas.

“Es un recurso auditable, todo el recurso que se da se tiene que comprobar, se tiene que llenar ciertos requisitos, entre otros, el que haya un dictamen que garantice la protección de las niñas y de los niños, de las maestras y los maestros que están abajo de un aula, que se construya con los debidos procedimientos, con la debida resistencia de los materiales, etcétera. Entonces, es un nuevo programa, ahí va caminando poco a poco, pero ese día se entregaron 111 millones de pesos, qué bueno, qué bien y junto con eso nosotros ya hemos venido recibiendo un recurso de la Federación que se llama FAM, quiere decir Fondo de Aportaciones Múltiples”, añadió.

Informó que con los recursos del FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples), se han podido restaurar escuelas completamente vandalizadas, pues estas requieren de mucho más recurso, entre estas destacó la Escuela Sixto Osuna de Villa Unión, la cual costará entre 26 y 30 millones de pesos.

En otro tema, el gobernador aseguró que buscarán hacer una escuela preparatoria para la zona de Valle Alto y la Conquista, pues en esta área no se tiene ninguna institución educativa de este nivel, por lo que los jóvenes del sector tienen que desplazarse muy lejos del lugar en el que viven para estudiar. Añadió que ya pidió un proyecto a Cobaes para comenzar a empezarla y que la institución educativa comience a construirse a la brevedad.

“Vamos a trabajar, por ejemplo, queremos hacer una escuela que me pidieron a mí en la época de campaña que no hay preparatoria en esta parte de Valle Alto, La Conquista, esa zona de ahí no tiene ni una, no tiene preparatoria. Ya les pedí un proyecto a Cobaes, ya tengo el proyecto, vamos a empezarla, vamos a tratar de que se empiece a construir pronto, cuánto te cuesta es una escuela, porque mucho me lo pidieron también y mucho lo necesitan porque los chamacos tienen que ir a la prepa muy lejos y ahí vamos a poder asistir, vamos a hacer un COBAES”, comentó.