Envenenan a más de 17 perros y tres menores se enferman en Culiacán

Sinaloa.- La fundación Laika y vecinos de Infonavit Las Flores, Culiacán, denunciaron más de 20 casos de envenenamiento de mascotas y personas en los últimos días.

Los afectados argumentaron que, extrañamente, se ha suscitado una serie de envenenamientos e intoxicación en el fraccionamiento, el cual ha cobrado la vida de 17 perros; mientras que otras tres personas, principalmente menores, han sido víctimas, contrayendo enfermedades.

Rebeca Uriarte, presidenta de la fundación, expresó, que dada la situación, se reportaron los casos al 9-1-1; sin embargo, las autoridades ignoraron el llamado y remitieron el caso a la Unidad de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán, en donde también descartaron cualquier tipo de acción.

Ante el Ministerio

Tanto la presidenta de la fundación como los vecinos de la zona aseguran que existe un responsable de tales envenenamientos y, por ello, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, pero que no se les atendió ni se les dio un seguimiento, pues el personal aseguró que, al no haber muertes de humanos, no puede iniciarse una investigación.

Rebeca Uriarte consideró la respuesta del MP como discriminatoria para las mascotas e ilegal; y además, existe un reglamento de protección animal en el Ayuntamiento que deben cumplir.

“Las autoridades no hacen ninguna acción legal. Yo lo considero muy grave. Esto es un llamado para dejar de simular y que estos reglamentos no queden en letra muerta”, expresó.

Yolanda Márquez, madre de un niño de un año de edad y dueña de una mascota, ambos intoxicados, manifestó que en las afueras de los hogares han puesto algún tipo de sustancia que provoca el envenenamiento.