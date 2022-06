Epilepsia y otras enfermedades incapacitantes quedan fuera del registro pensión a personas discapacitadas

Sinaloa.- Yudith padece epilepsia y a pesar de tener un diagnóstico del médico donde estipula que no puede trabajar, la epilepsia no está catalogada como discapacidad, por lo que no puede registrarse para recibir este apoyo.

Hace unos días se anunció el registro para la pensión de personas discapacitadas, por lo que en un momento, Yudith pensó que podría inscribirse, pero ya son varias ocasiones en las que le han comunicado que no entra en el registro.

“Entiendo que hay diferentes discapacidades, pero yo no puedo trabajar, el doctor me lo dijo. ¿Y cómo le hago? He buscado apoyos pero me ven completa del cuerpo y no me dan nada.”

Comentó que así como ella, hay muchas personas que no pueden trabajar debido a que padecen diferentes enfermedades que se los impiden, pero aun así no pueden recibir ninguna ayuda, por lo que hizo el llamado a las autoridades a que la epilepsia y otros padecimientos sean incluidos como una discapacidad.

En el estado se instalarán 42 módulos de atención para el registro de personas discapacitadas, del 6 al 30 de junio. En Culiacán, los puntos se encuentran en la Unidad Deportiva del DIF Humaya, en el Banco del Bienestar; la Unidad Deportiva DIF Sinaloa, en la colonia 6 de Enero; unidad deportiva a espaldas del Zoológico.

En su anuncio, el gobernador Rubén Rocha precisó que la pensión será retroactiva para los nuevos beneficiarios, de modo que en el mes de julio que se entregue la tarjeta del Banco del Bienestar, recibirán los bimestres enero-febrero y marzo-abril, con un monto global de 5 mil 600 pesos.

Después se depositarán los bimestres mayo-junio y julio-agosto; de esa forma, el depósito quedará al corriente para continuar de manera normal el resto del 2022.

Requisitos

Deberán presentar en los Módulos de Bienestar los siguientes documentos: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, certificado de discapacidad y teléfono de contacto.