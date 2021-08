Es alarmante el crecimiento de la pobreza extrema en el país, lamenta PAN en Sinaloa

Sinaloa.- Pese a que Sinaloa pertenece a las cuatro entidades con decremento de la pobreza, las cifras de Coneval revelan que a nivel nacional se incrementó a 3.8 millones de mexicanos pobres, es decir, ya pasó de 51.9 millones a 55.7 millones de personas sumidas en esta situación, lo cual muestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le han funcionado sus acciones para romper este brecha, lamentó el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega.

Estrada Vega indicó que la población en pobreza extrema también se incrementó en 2.1 millones, al pasar de 8.7 a 10.8 millones de personas.

"En Acción Nacional le exigimos al gobierno federal que canalice mayores recursos a la inversión pública y que sea en obras que traigan un mayor desarrollo a las diferentes regiones del país. Así como acciones que vengan a incentivar la inversión privada, y no ahuyente dichas inversiones como hasta el día de hoy lo ha venido haciendo. Con esto se generarán más empleos que permitirán mejores ingresos para las familias", dijo.

El líder estatal de Acción Nacional subrayó que uno de los grandes problemas de este gobierno es que destina una gran parte del presupuesto a programas clientelares y asistencialistas, sin reglas de operación y de manera discrecional.

"Los apoyos a las personas más vulnerables son positivos siempre y cuando sean bien supervisados y nunca de manera universal, sino focalizarlos a donde sea estrictamente necesario, ya que no es posible que, en un momento de tantas carencias para el país, algunos apoyos les llegan a personas que realmente no los necesitan o no tienen los resultados para los que se creó el programa".

Juan Carlos Estrada mencionó que, aunado a la gran carencia de empleos se viene a sumar los altos precios de los productos de mayor consumo, el desempleo, los empleos mal pagados y el mal manejo que se le ha dado a la pandemia; lo que contribuye a hacer más grave el problema de la pobreza.

