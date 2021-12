"Es especulación", dice Rubén Rocha sobre presunto rechazo de España a Quirino Ordaz como embajador

Sinaloa.- “Es especulación, que yo sepa no hay nada de eso, pero como se ha tardado se especula, pero no conozco y además, no han aparecido ya que se diga aquí instancias correspondientes, algunos hechos de corrupción que se señalen o que señalen al ex gobernador está en revisión”, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya durante la conferencia Semanera sobre el rumor que el Gobierno de España rechazó como embajador al exgobernador Quirino Ordaz Coppel.

Con respecto al tema de los pagos que la pasada administración les hizo a constructoras pese a que aún no se terminaran las obras o bien por las obras que se dejaron inconclusas, Rubén Rocha Moya dijo que lo más probable que ocurra es que haya sanción administrativa porque, finalmente, el recurso esté destinado tal como se contrató la obra.

“Entonces como se decía para no echarle gasolina al fuego, a lo mejor sí, quién sabe, que yo sepa no han aparecido (posibles hechos de corrupción, estamos en términos de revisión, no quiere decir que no lo haya a lo mejor sí lo hay, por lo cual me parece poco probable que ésa sea una razón para decir que no le están admitiendo, dando el beneplácito, que yo sepa no hay nada de eso”, finalizó.

El mandatario estatal resaltó que finalmente, el Gobierno de España tiene la facultad autonómica de emitir su opinión a través del beneplácito o del no otorgamiento del beneplácito.