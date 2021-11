Es ilegal que el alcalde de Culiacán quite descuentos del predial a pensionados y trabajadores

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro no puede eliminar los descuentos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal en cuanto al impuesto predial urbano, de lo contrario, cometería una ilegalidad, aseguró el secretario de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Aclaró que el municipio cuenta con facultades para tener una propuesta de ley de ingresos, pero finalmente es el Congreso del Estado, la que tiene las facultades de aprobar o rechazar sus modificaciones, como lo han hecho para evitar que aumente el impuesto predial en sus disposiciones transitorias.

La Ley de Hacienda Municipal enumera a los pensionados, pero no tiene conocimiento de los mandos medios que laboran en el Ayuntamiento, que cuenten legalmente con este beneficio, dijo el legislador.

Rechazó quitar los beneficios a los trabajadores del Ayuntamiento con el propósito de recaudar más y engañar, que con esta acción, queda en evidencia que existe una deficiente recaudación, porque lo primero que deben revisar es lo que no recuperan del impuesto predial al año, y ver en donde está realmente el problema, si son los mismos contribuyentes que se han cobijado a no pagar y no les hacen nada.

Mientras que otros ciudadanos o trabajadores que puede tener un beneficio, se les quieren quitar para cubrir una parte que no pueden recaudar, que están limitados o que atemorizarlos para cobrar.

El diputado local preguntó cuánto pudiera aumentar la recaudación quitando el beneficio a los trabajadores, jubilados y pensionados; mientras que otros se encuentran amparados, que lleva a planear que los que más tiene paguen sus impuestos.