Es la UAS quien le debe al SAT, señala el gobernador Rocha Moya 

Culiacán, Sinaloa.- Con respecto a las retenciones que se hicieron por parte del gobierno del estado en administraciones pasadas en la devolución del ISR y que no pagaron a la Universidad Autónoma de Sinaloa, situación que expuso el rector Jesús Madueña, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que en este tema ni al rector actual, ni a él le compete cualquier responsabilidad en ese ejercicio.

“En lo personal no me meto, en el caso de que hubiera una responsabilidad de los anteriores gobernadores, no me meto a su defensa y número dos, que me interesa precisar con ustedes, el rector declara que la universidad se está defendiendo, tiene un litigio, apeló a un cobro que le hace el SAT, lo que quiere decir que el SAT tiene claro quién debe. El SAT dice que le debe la UAS y la UAS dice no, a través de un recurso administrativo dice que no, pero ahí hasta ahorita lo que sí revisé, es si tenemos nosotros algún requerimiento y alguna controversia nuestra ahí, no hay, nosotros no tenemos eso como estado, no tenemos el registro”, precisó.

El mandatario estatal precisó que, en cualquier circunstancia con letras mayúsculas, él va a apoyar a la universidad en ese particular asunto.

Con respecto a las devoluciones del ISR que debieron llegar al gobierno del estado y que no devolvió a la UAS, el mandatario estatal expuso que no existe. Detalló que si eso se alega ahora por qué las autoridades de la universidad callaron, no hay una sola referencia en los archivos de transparencia o en la Secretaría de Administración donde se esté solicitando eso.

Sí, se tiene que revisar este tema porque hay que revisarlo, incluso aquí. Lo que ahorita les estoy diciendo no existe hasta ahorita en lo que hemos revisado, pero yo no descarto nada que pudiera haber una responsabilidad, incluso, de gobernantes anteriores en el tema, habría que verlo.