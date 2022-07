¡Aumenta tarifa del camión en Sinaloa! Un peso más costará, confirma Rocha Moya

Sinaloa.- Incrementará un peso más tarifa del transporte público en Sinaloa, afirmó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Dijo desconocer si se había publicado en el Periódico Oficial de la Federación pero que era un hecho. Detalló que el incremento es solo para pasaje general pero en estudiantes y discapacitados seguiría igual.

Te recomendamos leer:

"A los estudiantes no se les aumenta y a los discapacitados no se les cobra". Ante este incremento la tarifa quedaría en 12.50 pesos para los transportes Puro Sinaloa, 11:50 para los que tienen aire acondicionado y 11 para los que no tienen aire acondicionado.