Es un abuso el incremento de 7% a las casetas de peaje, afirma diputado de Sinaloa

Sinaloa.- Un impacto al sector empresarial y a las familias, representa el segundo incremento de 7% a las tarifas de peaje y que suman cinco aumentos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un impacto económico en el sector empresarial y familiar, así lo informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Sinaloa, Luis Javier de la Rocha Zazueta.

El legislador exige que de manera definitiva deben suspender la actualización de precios en las casetas, los cuales son injustificables por el mal estado e inseguras en la que se encuentran las carreteras del país.

De la Rocha manifestó que, es un acto de irresponsabilidad que pese a los estragos económicos que ha dejado la pandemia en el país, se sigan presentando aumentos en la canasta básica, gasolina, gas LP, pasaporte, entre otros.

“El presidente se comprometió a no incrementar los impuestos, es falso, es mentira, no se vale no lo podemos permitir, y vale más que Capufe no lo vuelva a intentar, por qué ahí vamos a estar como legisladores defendiendo a los mexicanos, ya basta, paren ya ” explicó.

El diputado priista destacó que México se encuentra en una recuperación económica, y estas acciones del gobierno que representa López Obrador, no reflejan el apoyo que debe tener hacia los mexicano.

Leer más: Pide Congreso de Sinaloa a Rubén Rocha Moya regularizar 300 mil carros

De acuerdo a información de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac), los transportistas han tenido un aproximado de 60 mil pesos de pérdida debido al incremento de precios en casetas y combustible.