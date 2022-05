"Es un estado afectado por el narco en muchas décadas" Noroña por encobijados en Culiacán

Sinaloa.- La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe ser modificada y la Guardia Nacional (GN), "no anda con los brazos abiertos yendo a donde está el crimen organizado", afirmó el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que no es la primera vez que suceden estos hechos en Culiacán que llevan décadas afectado por el narco, respecto a que esta mañana de jueves 26 de mayo, aparecieron dos hombres "encobijados" abajo del puente de La Costerita.

Se tergiversó la expresión de López Obrador de "abrazos y no balazos", porque se está desmantelando los grupos criminales y se aprieta todos los días, que se quisiera que fuera más rápido, pero se trabaja. Insistió que es un hecho los índices de seguridad difundidos por la Presidencia de la República, y en verdad, los homicidios dolosos tienen una disminución de 17.1%.

Insistió que la derecha junto con el crimen organizado están metidos detrás de los asesinatos para generar desestabilidad y golpear al gobierno, que contrasta, con un gabinete de seguridad que sesiona todos los días a las seis de la mañana con el Presidente de la República, para tomar decisiones y presentar resultados.

Se pronunció por desmantelar la fuerza económica y de las armas del crimen organizado por legalizar las drogas en el país, y mencionó que, si hubiera sucedido lo ocurrido un tiroteo en Uvalde, Texas, "ya estuvieran pidiendo la renuncia del compañero Presidente, pero no es Estados Unidos".

El compromiso de López Obrador es pacificar al México en marzo de 2024, pero en su opinión, la estrategia de seguridad si está dando resultados del gobierno federal, que es de combate a la delincuencia y de mejoría de las condiciones económicas, concluyó.