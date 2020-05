Escuela en casa altera la funcionalidad de la familia: especialistas

Sinaloa.- A dos semanas de que se reanudaran las clases y de que la Sepyc implementara la estrategia de Escuela en Casa, la funcionalidad de las familias ha sufrido algunas alteraciones, no solo por el aumento en los niveles de estrés en los niños y en los padres de familia, sino también por las repercusiones de esta nueva modalidad en la convivencia diaria y en los hábitos, y así lo reconocen especialistas en psicología clínica y terapéutica.

En un análisis de la estrategia Escuela en Casa, la cual inició el 20 de abril, EL DEBATE entrevistó a Elena Patricia García Armenta, psicóloga clínica y terapeuta, y a la doctora en psicología Dorothy Arístigui Heredia, quien considera que la Secretaría de Educación Pública está viendo el fenómeno de un solo lado, porque las escuelas están muy presionadas para cubrir todos los campos formativos, pero no se están dando cuenta de cómo está afectando la dinámica familiar.

Arístigui Heredia admite que hay padres con amplios recursos, con un conocimiento cultural muy amplio, con las herramientas tecnológicas necesarias, que saben computación y pueden entrar fácilmente a las diferentes plataformas, pero recuerda que no todos los papás y las mamás tienen estos recursos, y a ellos se les está dificultando apoyar a los niños en los temas y en los trabajos que se les está pidiendo.

Niños más estresados

«Muchos de estos padres también están trabajando a distancia en sus propios empleos, tienen que estar pendientes de apoyar al hijo y del funcionamiento del hogar, y si a esto le agregamos el estrés por la incertidumbre y amenaza que implica el coronavirus, no nos sentimos psicológicamente tranquilos».

La especialista en psicoterapia clínica afirma que quizá para esta estrategia educativa se tiene en mente una familia nuclear en la que está la mamá, el papá y los hijos, y se pueden apoyar entre ellos, una familia que tiene suficiente para comer y los recursos materiales a la mano; pero no es el caso de todos, y ese es el problema, porque hay familias con más de un hijo, en donde son dos o hasta cuatro tareas, además de esta incertidumbre.

En entrevista telefónica para EL DEBATE, la psicóloga clínica Elena Patricia García Armenta confirmó que, al centrar este análisis en el niño, en los estudiantes, es posible ver muchas desventajas de este sistema educativo. Y una de las cosas que ha detectado es el estrés que esta estrategia está generando en los niños, «un estrés que, si se transforma en una somatización física, provoca dolores de cabeza muy frecuentes y alteraciones del sueño en los niños, que se traducen en un cansancio del día a día», advirtió.

También están observando niños con problemas gástricos, niños que se empiezan a somatizar, con dolor de estómago, dolores más agudos, como si fuera gastritis infantil. Y aunque aún no han atendido a niños con manchitas en el cuerpo y las uñas mordidas debido al nivel de estrés, es lo que sigue si el sistema educativo continúa con la misma estrategia, advirtió Elena Patricia García.

La especialista en niños asegura que, más allá de la contingencia y de la preocupación de enfermar de coronavirus, si los padres de familia no buscan una forma más adecuada de llevar la escuela a casa en colaboración con el sistema educativo, y que esto resulte más ameno, será un ciclo escolar muy complicado, en donde además podría generarse un conflicto de salud o familiar: «Sin duda alguna, se va a ver reflejado al final de curso un rezago académico importante».

Papás y mamás no están preparados

Patricia García recuerda que los papás no están capacitados para implementar este sistema de Escuela en Casa: «El padre está en desventaja porque se siente incapaz en las tecnologías, incapaz en enseñar, incapaz de cómo tratar a su hijo durante dos o tres horas haciendo tareas; tienen muchas dificultades, además del rol de padre, de atender la casa, a la pareja y el trabajo».

Y lo lamentable es que, tratando de implementar esos dos roles, el de maestro y padre de familia, el niño está quedando en medio, y es el más desprotegido: «Sabemos que todas las partes tienen razón; sin embargo, tenemos que estar en comunicación y comunión para llevar al pequeño a un mejor término del ciclo escolar, sanamente, educativa, emocional y físicamente», añadió.

Afirma que, independientemente del porcentaje de padres que tiene o no una licenciatura, la realidad es que quienes sí terminaron una licenciatura y están un poco más capacitados, pasaron por la primaria o por la secundaria hace diez, quince o más años, y la forma didáctica y pedagógica de enseñar hoy es muy diferente.

«Yo platicaba con algunos maestros y padres de familia, me decían que trataban de colaborar con el papá y explicarles, pero hay papás que entienden y otros que no, y explican al niño como ellos creen que es la mejor forma, por lo que el rezago académico ahí estará, y se verá reflejado en el próximo ciclo escolar, porque los niños no están recibiendo clases de calidad desde marzo. Están aprendiendo de una forma muy diferente o no unificada al sistema académico».

Cómo evitar la somatización

García Armenta dijo que en los niños que aún no han manifestado síntomas somáticos por estrés es conveniente tomar en cuenta una serie de recomendaciones para evitar que ocurra. Recomendó poner horarios de trabajo específicos con los niños porque no se puede tener al menor todo el día o la mayor parte del tiempo haciendo trabajos. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, programar dos horas para hacer los trabajos.

Además, aconseja trasladar la escuela a casa y darles recreo a los niños para que por momentos se desconecten por completo de la tarea, que realicen juegos didácticos, que salgan al patio, que rieguen las plantas, entre otras actividades: «Es importante que no pongamos a estudiar a nuestros hijos en la cama o recién levantados y sin desayuno».

«Si la maestra encarga tareas a las nueve de la mañana, hay que levantar al niño un poco antes para que desayune y darle ese tipo de azúcares o carbohidratos para que aprenda, que esté apto para captar esa información», añadió.

La especialista no recomienda más de dos horas al día para realizar las tareas, y esto ayudará a que el niño se organice y no se sature física ni emocionalmente. Y para ello sugiere acondicionar un espacio adecuado y sin distracciones: «Si ya tengo situaciones de estrés muy fuertes, hay que ponerle más actividades lúdicas para que pueda dispersarse un poquito más; hay que platicar con la maestra sobre lo que está pasando al niño para tratar de justificar un posible menor nivel de actividades durante esos días».

Consejos desestresantes

La doctora Arístigui considera que lo mejor que podemos hacer como padres es estar en sintonía con nuestras propias emociones, conocer cómo nuestro cuerpo está reaccionando al estrés, detectar cuando vamos a entrar en fase de desesperación y tomar un paso hacia atrás: «Hay que recordar que el niño tiene 4, 6, 8 o 10 años, y su perspectiva en cuanto a la vida, necesidades y tiempos es muy diferente a la nuestra, y no hay que perder eso de vista. Hay que dar un paso hacia atrás, respirar, reencuadrar, y luego regresamos».

Aconseja al papá o a la mamá no aferrarse a terminar el trabajo en un instante, sobre todo cuando no se tiene esa inteligencia emocional, porque eso solo hace que las cosas se hagan de mala gana, que se estrese más, se grite e incluso se llegue a los golpes.

La sugerencia es planear las tareas, alternar el trabajo con otras actividades, como caminar, salir a regar las plantas, hacer algo que lo saque de esa situación y luego regresar, esto como elementos desestresantes.

Admitió que hay algunas escuelas que están cargando la mano demasiado: «Se entiende que la SEP está pidiéndonos muchas cosas, y lo digo de primera mano, pero como escuela necesitamos tener la perspicacia para dosificar eso y no poder actividades tan extensas ni dejar tanta tarea».

Recordó que el trabajo de una maestra es muy complejo, tienen que saber cómo llegarle a cada niño, y en realidad esta no es la función del padre, por lo que hay que tener más consideración en ambas partes.

En estos casos, Arístigui Heredia recomienda a los padres ponerse en contacto con la maestra para que los apoye en entender cómo explicar mejor al niño.

Hay que pedir ayuda

Especialistas en psicoterapia clínica sugieren a los padres de familia pedir ayuda a los maestros en caso de que el trabajo de Escuela en Casa se complique, sobre todo para evitar el estrés en los niños.

20 de abril día en que se puso en marcha el programa Escuela en Casa, debido a la emergencia sanitaria.

1 mes estuvieron de vacaciones los niños y los adolescentes antes de regresar a clases a través de herramientas digitales.

Los principales retos para las familias

Para el director de Mexicanos Primero en Sinaloa, Gustavo Rojas, el principal reto de esta estrategia de Escuela en Casa es entender que estamos frente a una situación de crisis de salud que es grave, que nos tiene como una de las ciudades con más letalidad en México, y que esto ha cobrado miles de vidas en el mundo, por lo que lo que se está viviendo en las escuelas, el impacto educativo, tiene una justificación muy clara.

Entre los desafíos educativos que este esquema plantea, Gustavo Rojas destacó la conectividad (computación e internet), la variedad de alternativas, el factor emocional que esta crisis plantea y evitar que todo esto genere afectaciones perjudiciales para el aprendizaje: «Cada comunidad de maestros y maestras, a partir de una decisión tomada antes de vacaciones de Semana Santa, decidió si utilizar libro de texto, copias, enviar materia vía WhatsApp, y ese es el segundo gran reto, la variedad de alternativas».

Recordó que en Sinaloa y en México la educación tiene algunas deudas, y se han generado algunas brechas de aprendizaje que afectan a las familias de mayor marginación social y económica, brechas que, en un escenario de suspensión, se podrían agrandar, y es lo que hay que evitar.