Escuelas de tiempo completo en Sinaloa están en riesgo

Sinaloa.- El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, hoy con horario extendido, se encuentra en riesgo en el estado debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plantea un recorte a Sinaloa de un aproximado de 300 millones de pesos.

El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, explicó que, de aprobarse en la Cámara de Diputados la actual propuesta al presupuesto 2020, Sinaloa sería una de las entidades federativas afectadas en este programa.

Esto debido a que se contempla un recorte de 220 millones de pesos, más los 85 millones que se recortaron para este ciclo escolar, motivo por el que se pone en riesgo el buen funcionamiento de este programa que ha sido exitoso, tanto para los docentes, como para alumnos y padres de familia.

Escuelas

Son aproximadamente mil 30 escuelas de tiempo extendido o completo, como se les conoce, en las que acuden alrededor de 125 mil alumnos y 6 mil docentes, mismos que corren el riesgo de que se regularicen a horario normal, debido a que con el faltante del presupuesto no se tendrá el recurso para el pago de la alimentación por alumno o bien el pago extra que se les hace a los docentes por ampliar su jornada laboral.

En este 2019, el faltante de los 85 millones de pesos fue cubierto por el Estado; sin embargo, el funcionario estatal dijo desconocer si este recorte pudiera ser cubierto por la actual Administración: “Si no hay alimentación y no hay jornada extendida a los maestros, eso no es un programa de tiempo completo”, dijo el titular de Sepyc.

Alimentación

Mejía López espera que el panorama del Presupuesto de Egresos en materia de educación sea diferente y que los legisladores federales eviten hacer más recortes de los que se hicieron este año, y con esto no afectar en la economía de las familias, ya que bien se pudiera cubrir el pago a los docentes de tiempo extendido, pero sería complicado tener que aumentar el cobro de las cuotas por la alimentación que se brinda a los estudiantes de los planteles.

Esta medida generaría una serie de conflictos entre los padres, ya que estas cuotas son de manera voluntaria.

Recortan programa de tiempo completo

La Secretaría de Educación Pública y Cultura, en este ciclo escolar 2019-2020, hizo un ajuste en los horarios al programa de tiempo completo en Sinaloa. Esto con el fin de que se regularizara con la hora de entrada y salida de todos los planteles que están dentro de esta modalidad en el país.

El nuevo horario para nivel preescolar es de 9:00 a 14:30 horas, para primaria de 8:00 a 14:30 horas, y para secundaria será de 7:00 a 15:00 horas. En el ciclo escolar pasado, la jornada concluía hasta las 16:00 horas.

Sinaloa fue la primer entidad federativa que dio inicio al programa de tiempo completo, donde a través de los años se han realizado diversos ajustes para su funcionamiento.