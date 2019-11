Escuelas de tiempo completo se mantendrán en Sinaloa

Sinaloa.- Como parte de la estrategia de plantear a los diferentes sectores el cambio que se contempla con el nuevo acuerdo educativo y en el artículo tercero de la Constitución, Esteban Moctezuma Barragán encabezó encuentros con el magisterio sinaloense y universitarios de la UAS.

En reuniones separadas, el secretario de Educación Pública del Gobierno federal explicó que, al ser los docentes quienes están viviendo la educación en el aula, son los que requieren tomar decisiones, y lo más importante es que estén informados de los cambios, por ello las distintas reuniones con los representantes de la sociedad civil organizada para comentar todo lo que ha sido el nuevo acuerdo educativo.

“Cambiaron tres leyes muy importantes, y todo esto quiero que quede en voz de la propia Secretaría, que se conozca finalmente, porque se dicen muchas cosas que no están escritas en la ley”.

Reunión con docentes

Uno de los principales objetivos del Gobierno federal es eliminar la corrupción en la entrega de plazas de maestros, que se hacía de manera irregular, manifestó Moctezuma Barragán, en el encuentro con universitarios denominado “Nuevo acuerdo educativo”, realizado en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Vamos a terminar con el huachicol educativo, ni corrupción arriba ni corrupción abajo”, enfatizó.

Señaló que han sido detectadas 3 mil 500 plazas por honorarios en Michoacán que habían sido entregadas de forma irregular evadiendo los procedimientos, comparándola con una “tubería financiera”, para hacer las cosas fuera de la ley, y dijo que los maestros no tenían la culpa, por lo que se regularizó su situación.

Las nuevas leyes ya no permiten esa práctica, ratificando que el manejo de las plazas solo corresponde a la autoridad educativa.

El titular de la SEP resaltó la reforma educativa y dijo que se trata de un acuerdo educativo y que no se van a cerrar a los cambios, como lo han hecho otros, pues se tiene que ser ágil en cambiar lo que no funciona. “Afortunadamente, aquí en la UAS se ha trabajado de acuerdo a los lineamientos que conjuntamente hemos establecido para mejorar su administración y el tema de austeridad, y estoy seguro que va a tener apoyo para salir de los problemas apremiantes que tiene, pero no va a tener apoyo en automático, sino porque en todo el año hizo su tarea”, expresó.

Otro de los eventos que encabezó el funcionario federal fue el levantamiento de la bandera blanca de la alfabetización.

Mario Valenzuela López, director del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, expuso: “El analfabetismo no es un problema solo de Sinaloa ni es exclusivo de México, es un problema mundial. En nuestro planeta hay 7 mil 500 millones de personas, y el 10 por ciento, 750 millones, no saben leer ni escribir; de eso, 473 millones son mujeres y 277 millones son hombres”.

Sinaloa cumple con los dos requisitos que establece la Unesco para levantar la bandera blanca en alfabetización, como estar por debajo del 4 por ciento.

En el evento, Moctezuma Barragán entregó a personas, en su mayoría mayores de 60 años, su constancia de que terminaron la secundaria.

“Esa bandera blanca que va a estar ondeando demuestra que la vida y el desarrollo se basa en la educación”, resaltó el titular de la SEP.