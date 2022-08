Escuelas no están en condiciones para regreso a clases en Culiacán

Sinaloa.- Las condiciones en las que se encuentra la mayoría de las escuelas en Culiacán no son idóneas para el regreso a clases, porque son planteles vandalizados que no cuentan con energía eléctrica por el robo de cableado, y su infraestructura está deteriorada, expresaron maestros y padres de familia.

La problemática

Perla Cárdenas, directora del jardín de niños Xicoténcatl, de la colonia Costera, comentó que el kínder ha sufrido tres robos desde diciembre de 2020, y es hora de que las autoridades educativas no han solucionado la problemática por la que atraviesan.

“Las condiciones no son aptas para los niños. No contamos con cableado, en este caso con energía eléctrica, y los calorones están muy fuertes. El mobiliario está muy deteriorado, pero, principalmente es que no contamos con la luz eléctrica”, lamentó.

En la SEPyC, continuó, solo les dan largas a los reportes que les presentan. “A mí me dijeron de 130 y algo de días para ponernos la luz, pero no ha habido respuesta”, manifestó.

Jessia Citlálic Osuna, directora del jardín de niños Francisco González Bocanegra, de la colonia Ampliación Toledo Corro, dio a conocer que el plantel no tiene energía eléctrica desde diciembre de 2020, desde que fue vandalizado, y les robaron el cableado y la tubería de cobre de los baños.

En este caso, dijo, los niños asistirán de 8:50 a 11:00 horas sin recreo, para no exponerlos a las altas temperaturas.

La maestra lamentó que la SEPyC no autorice la contratación de un velador para resguardar las instalaciones del jardín.

“Es muy triste el hecho de que tú vas y reportas y te dicen ‘maestra, es que no le están robando a usted, le están robando a la SEP, le están robando al jardín’. El detalle es que el jardín lo levantan los papás”, subrayó.

En contra

Guadalupe Flores, madre de familia de la escuela primaria Juan Rulfo, en la colonia 8 de Febrero, dijo estar a favor del regreso de los estudiantes a clases, pero no en estas condiciones en las que no cuentan con agua ni con energía eléctrica.

“Estamos en contra de que regresen los niños por el calor. Queremos que regresen, pero en las condiciones óptimas”, comentó. En ese plantel, las clases serán de 8:00 a 11 horas, aseguró.

Solo la escuela primaria Dionisio Saldaña no ha sufrido robo este ciclo porque cuenta con un velador.