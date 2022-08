Escuelas no tienen condiciones para el regreso a clases en Culiacán

Sinaloa.- A una semana del regreso a clases de los alumnos de educación básica muchas escuelas no están en condiciones para que los alumnos reciban una atención de calidad en Culiacán.

Tras los robos de los que fueron objetos algunos planteles, algunos carecen de energía eléctrica, aires acondicionados y mobiliario.

Sin butacas

Padres de familia y personal docente de la escuela Antonio Nakayama, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, están muy preocupados porque este 29 de agosto regresarán 800 alumnos a clases presenciales y les faltan 300 butacas. No tienen el corazón para regresar a los jóvenes a sus casas, pero de quedarse tendrían que tomar las clases de pie.

En este plantel los alumnos tendrán que recibir las clases bajo los árboles, porque con el calor es imposible estar dentro de las aulas, debido a que los pocos abanicos de techo que tienen no funcionan porque no sirve el cableado eléctrico.

De acuerdo a lo dicho por padres de algunos alumnos, personal del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) solo hicieron pegazones de cableado.

Este medio de comunicación contactó al director Salvador Herrera, quien dijo estar muy preocupado de recibir a los estudiantes en estas condiciones debido a las altas temperaturas y la falta de butacas.

Esta escuela, según a las autoridades educativas, fue la más vandalizada en el estado durante la pandemia de covid-19; pese a que se estuvieron reportado los robos y quema de algunas aulas, ni la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ni las autoridades de seguridad pública llevaron a cabo alguna acción para evitar los daños.

Sin energía eléctrica

Padres de Familia de la Escuela Escudo Nacional, de la colonia 5 de Febrero, se dicen desesperados porque las autoridades educativas siguen sin reponer el cableado que se robaron y no se tienen aires acondicionados. Dijeron que ya pasó un año y no ven avances del pago del seguro. Los padres quieren que sus hijos vayan a clases presenciales pero sienten temor de que se les vayan a deshidratar por las altas temperaturas.

Lo Positivo

Que ya pueden regresar a clases

Debido a que los contagios de covid-19 ya no son tan agresivos como al inicio de la pandemia, los alumnos ya pueden regresar a clases presenciales y con ello convivir con sus compañeros y maestros.

Lo Negativo

Sin poder tener atención de calidad

Los alumnos de la escuela Nakayama y la Escudo Nacional no pueden regresar a clases debido a que no cuentan con cableado eléctrico y no tienen abanicos, pues corren el riesgo de deshidratarse.