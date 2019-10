Ese jueves fue el peor día de mi vida: testigo de balacera en Culiacán

Sinaloa.- Los testimonios recibidos por esta casa editorial son múltiples tras los enfrentamientos del pasado 17 de octubre. Describen la angustia experimentada durante la tarde de lo que denominaremos un día desafortunado para la capital del estado, un jueves negro.

A continuación describimos la experiencia de un joven que pide el anonimato. Describió lo vivido como el peor día de su vida. Fueron horas de angustia las vividas en el local de Coppel Universitarios, entre paredes, apoyando a los clientes que se habían quedado atrapados en aquel lugar.

Este fue otro de los lugares donde más fuerte se vivió el enfrentamiento, resultando un civil muerto afuera de la tienda City Club, en un local de venta de llantas, a un costado de esta Coppel.

De un día normal, a un día de terror

El joven platicó a EL DEBATE que se encontraba trabajando en una Coppel ubicada en la avenida Universitarios, cuando él y los clientes escucharon cinco detonaciones. La gente se asustó, pero no se tomó muy en serio: «Dijimos “cinco balazos”. Ya estamos acostumbrados a cinco balazos aquí en Culiacán, ¿no?». Sin embargo, a los pocos minutos se vinieron las ráfagas de manera intensa, y al percatarse de que eso estaba ocurriendo a poca distancia del local, se movilizaron rápido para llevar a los clientes hacia la parte de atrás del edificio.

El joven se quedó atónito al darse cuenta de que un minuto después de que él se moviera dentro de la tienda, una bala atravesó el local y dio justo donde él se encontraba anteriormente: «Ahí, donde yo estaba, había unos celulares. La bala tocó los celulares donde yo estaba».

Después de esa bala siguieron otras, por lo que decidieron mover a la gente al segundo piso, donde tratan de apoyarlos y mantenerlos tranquilos.

Se sentía conmocionado, nunca se imaginó estar en un lugar que fuera tocado por el fuego, y narró lo difícil que fue ver pasar las horas en esa situación: «¡Fue un infierno! Escuchábamos balazos, escuchábamos detonaciones, eran detonaciones de calibre muy alto; luego también escuchamos cómo las balas daban en los cristales, los cristales quebrándose».

Las paredes de la tienda se cimbraban con el impacto de balas, y sumado al sonido que percibían desde afuera, configuraban una escena terrible para él, para sus compañeros y las personas refugiadas en el local.

De menor a mayor tensión

Alrededor de las 17:00 horas, tres policías municipales llevaron a refugiar al lugar a una jovencita que había recibido el roce de una bala: «La muchacha estaba sangrando; traía una toalla, y la toalla estaba empapada en sangre. Llegaron unos médicos militares la vendaron, la atendieron y se la llevaron», mencionó.

Ese hecho le pareció positivo, pero se preocupó más de lo que estaba por el hecho de que ingresaran a la tienda elementos de la Marina y se dirigieran al techo del lugar, lo que lo atemorizó, pues pensó en la posibilidad de que, si los elementos de la Marina fueran vistos en el lugar, la gente armada del crimen organizado fuera al lugar y que tanto él como las personas refugiadas en la tienda corrieran mayor peligro.

Fueron horas de tensión. Ellos escuchaban las balas, escuchaban el estruendo afuera; los periodos de calma y los momentos en que volvían a escucharse las ráfagas.

Un panorama desolador en las calles

«Como a las cinco y media se calmó, y ya no se escuchó nada, y ya como a las seis y media le dijimos a la gente que se podía ir, porque un municipal nos dijo que si podíamos irnos, que nos fuéramos», y así lo hicieron todos.

«Recuerdo que yo le hablé a mi hermano. Con 5 por ciento de carga que tenía en mi celular le hablé, y le dije: “Oye, hermano, si puedes venir por mí, ven por mí, porque ya nos están dejando salir”. Mi hermano me dijo: “Sí, está bien, voy por ti. Te voy a esperar ahí en la Obregón”», pues le había explicado que por el bulevar Universitarios estaba un camión atravesado tapando el cruce. Su hermano le sugirió correr en cuanto saliera, ante el miedo de que en ese momento se reanudara el fuego.

Antes de salir en busca de su hermano, un policía municipal le comentó que evitaran respirar muy fuerte porque habían disparado una bomba de gas. Entre la confusión, no entendió mucho. Cuando llegó el momento, salió y decidió buscar a su familiar. Todo lo vivido hasta ese momento quedó en nada para el joven: «Cuando salí, lo primero que miré fueron tres personas tiradas ahí muertas en el puente peatonal que está hacia la Obregón. Volteo hacia el lado del City Club, donde está el cenotafio de otro de los hijos de Joaquín Guzmán, y había como otros cuatro cuerpos tirados. No supe si estaban muertos o estaban heridos», mencionó.

Aterrorizado, corrió rumbo a la Obregón, pero no vio a su hermano. Mirando hacia el oeste de la ciudad logró ver que el puente que va hacia el estadio de los Dorados estaba lleno de soldados, militares: «Yo me espanté. Por qué estaba tan lleno ahí, si según ya se calmó», dijo.

Desesperado, no sabía qué hacer, pues no veía a su hermano cerca. Una muchacha viéndolo en desesperación le ofreció ayuda y le preguntó si estaba bien: «Estoy buscando a mi hermano, y no lo encuentro». Le pidió su celular, pero el aparato de la joven no contaba con carga suficiente. «Yo volteaba para un lado, y mi hermano no estaba; volteaba para el otro, y tampoco estaba. Y no. Me bloqueé, la verdad, no supe qué hacer».

Así, en su desesperación, hasta que su hermano desde la Obregón, a un lado del camión urbano que estaba ahí varado, le gritó. Corrió sin descanso, hasta llegar con su hermano, quien lo saludó, y una vez que llegaron al carro, se arrancaron rumbo a su casa: «En el camino vimos un chorro de gente espantada, alarmada, caminado, corriendo. Ahí en glorieta que está en el bulevar de las Américas también estaba una camioneta quemada», recuerda.

Llegada a casa y secuelas emocionales

Llegaron a su casa. El joven mencionó que batalló mucho para conciliar el sueño: «Fueron las peores cinco horas que viví. Me han tocado balaceras, me han tocado agarres; en el 2008 también me tocó un agarre, pero nada como lo que sucedió el día jueves», lamentó.

El muchacho mencionó que no se siente seguro al caminar en las calles, pues últimamente anda como con estado de alerta: «No me había tocado estar en medio del fuego, me había tocado escucharlo, pero estar en medio del fuego, prácticamente yo me sentía como un rehén, porque no podía salir, no me podía ir con las personas que yo quiero», lamentó.

Finalmente, manda el mensaje a la población de que se cuide mucho; a los jóvenes, que elijan bien a sus amistades y sus actividades, pues nada es más importante que cuidar la propia vida y la de sus seres queridos.

Más de cien personas atrapadas, guiando en un día de terror

Valentina es guía en el Modular Inés Arredondo, ubicado detrás de la plazuela Álvaro Obregón.

El día jueves 17 de octubre lo dedicaría a guiar a varios grupos de niños a través del museo del local, pero alrededor de las 15:00 horas la situación se tornó preocupantemente oscura, pues se enteraron de que había tiroteos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el centro: «Empezamos a tener precaución de no bajar a la gente del segundo y tercer piso. Nos alejamos de ventanas. Nos tratamos de informar por medio de las redes sociales para saber si esperar arriba o bajar en una media hora más. Sin embargo, nos enteramos que siguió en muchas partes el tiroteo», recordó.

Jóvenes en el MIA preparan alimentos para las más de cien personas refugiadas en el lugar. Foto: Cortesía

Ante el temor de que la situación empeorara, bajaron a todos los usuarios al auditorio de Modular, donde se les informó lo que pasaba en la ciudad y se les hizo la petición de que se quedaran en el lugar por su seguridad.

La gente se tornó un poco inquieta, y la estrategia del personal fue aislar a las personas y los niños del exterior con música, actividades y atendiéndolos, dándoles alimentos y apoyo. Eran alrededor de 128 personas encerradas en el lugar.

Para las 20:00 horas, la comida se había acabado. Estaban echando mano de la reserva de alimentos del café que está al interior del MIA para alimentar a las personas. Niños y adultos se inquietaron por no saber qué iba a pasar y porque siendo la hora de la cena necesitaban comer. Valentina expuso que por fortuna se acercó la esposa del presidente municipal a llevarles refrigerios.

Niños y adultos empezaron a dormirse después de la cena. El personal de MIA estuvo haciendo relevos toda la noche. Había cierta alerta por parte de los guías del museo, quienes se mantuvieron vigilantes ante el paso de personas sospechosas por las cercanías del lugar.

Mientras amanecía y llegaban las 07:00 horas, empezaron a ver gente y algunos autos circulando en las calles aledañas al local. y se les informó que las personas podían retirarse, y así lo hicieron.

A pesar de haber sentimientos de ansiedad en los niños y adultos, Valentina relata que todo se manejó de la mejor forma posible, pues se evitó el pánico en las más de 128 personas que estuvieron refugiadas ahí.

Más allá del cansancio, ella rescata que fue importante la colaboración de los adultos para mantener tranquilos a los niños en el lugar, ante la situación tan cruda que se vivió en toda la ciudad.

Saldo

Hasta el día 18 de octubre, el saldo del enfrentamiento de fuerzas del orden público contra el crimen organizado durante el operativo desplegado para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, el día 17 de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa, registraba el fallecimiento de cinco agresores, un civil y un elemento de la Guardia Nacional; así como de 16 personas lesionadas, cifra que parece ir en aumento, sumando dos civiles más que fallecieron en el enfrentamiento en días recientes.

«Aquí no voy a quedar»

Una y otra vez, Karina repetía esta frase el pasado jueves durante los momentos más intensos de la balacera que sumió a toda la ciudad de Culiacán en un contexto de guerra. Karina, quien pide el anonimato por temor, estaba comiendo con una amiga.

Se encontraban en el epicentro del enfrentamiento, la zona Tres Ríos, en una plaza casi frente al edificio de la Fiscalía General del Estado, en un restaurante de alitas. Los meseros les advirtieron de que algo estaba pasando: «A mí sí me parecía extraño que no pasara ningún carro y éramos las únicas comiendo en ese lugar», pero nunca se imaginaron lo que vivirían y encontrarse atrapadas por casi cuatro horas.

Aspectos tras la balacera en Culiacán. Foto: El Debate

Karina tiene apenas un año y meses radicando en esta ciudad por motivos de estudio, y jamás en su vida había sentido de cerca lo que era la violencia del narcotráfico, a pesar de haber sido advertida por propios y extraños que se enteraban de su decisión de vivir en un estado conocido internacionalmente por su fama alrededor del narcotráfico.

Karina y su amiga tuvieron que resguardarse en la cocina y en un baño junto con los empleados, pues la parte delantera del restaurante es de puros cristales, por lo que estaban más expuestas a una bala perdida, además de que no había salida de emergencia por detrás del local.

Cada tiroteo las hacía derramar lágrimas y rezar. En el último de ellos sintieron el ruido ensordecedor de un helicóptero, y al levantar la mirada vieron una camioneta pick-up blanca en la que un sujeto sostenía un rifle Barret que comenzaron a disparar contra la aeronave.

Karina se cuestionó si lograrían salir de ahí, y se repetía que este no podía ser su final, que todo estaría bien.

Después de ese último enfrentamiento, los empleados del lugar tenían caras de terror, y ellas ya no se sentían seguras. Eran pasadas las 18:00 horas, y aunque habían pensado que pasarían la noche en ese lugar, aprovecharon un momento de aparente calma para salir.

Los pasos al carro les parecieron eternos, y cuando por fin se encontraban en marcha, no daban crédito a lo que sus ojos veían: camiones y carros quemándose y muchas calles cerradas. Iban invadidas por el miedo. Cuando por fin llegaron a casa, se abrazaron, bañadas en llanto.

La experiencia no terminó ahí: desde ese día, Karina no ha encontrado la calma. Cada vez que ve camionetas blancas siente miedo, y cualquier persona le parece sospechosa. Le molesta no poder retomar su rutina normal y tiene problemas para dormir: «He dicho a mis amistades que preguntan si estoy bien que nada de lo que puedan ver o escuchar en las noticias refleja el horror que me tocó vivir», lamentó.