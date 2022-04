Espera Estrada Ferreiro audiencia con AMLO para hablar del Juicio Político en su contra

Sinaloa.- A la espera de poder reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esto con la intención de plantearle los diferentes conflictos que se han dado y que han ocasionado que avance el proceso de Juicio Político en su contra.

Especificó que la solicitud de audiencia con AMLO ya se ha solicitado, sin embargo, no se tiene respuesta hasta el momento, en dónde se busca plantearle la versión que aseguró es la verdadera.

"Está solicitada una audiencia con él, vamos a esperar que me llamen, no pasa nada. Si claro el debe de saberlo pero alomejor no se sabe la película completa", reiteró.

En cuanto a las solicitudes de juicio político que se han entregado ante el Congreso del Estado, a las cuales se les a dado seguimiento por parte de los legisladores y avanzado hasta tribuna, aseguró que no se cuenta con sustento suficiente para incriminarlo de un delito, esto pues las acciones que a implementando en el ayuntamiento y que han generado molestia en distintos grupos sociales cuentan con sustentos legales, como son las controversias que han sido resueltas a su favor por la corte.

"No hay un solo dato que me incrimine de algún delito, ni uno, y lo que he hecho en Culiacán, todos ustedes lo conocen", expuso Estrada Ferreiro.