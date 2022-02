Espera nueva dirigencia de Canaco Culiacán evitar confrontación con el alcalde

Sinaloa.- "No soy gallito de pelea, no me gusta la confrontación", destacó Jesús Antonio López Navarrete, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco) delegación Culiacán, esto en espera de poder evitar confrontación con el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

Al darse a conocer la nueva mesa directiva de Canaco Culiacán, López Navarrete dijo que a pesar de que hasta el momento no se ha tenido acercamiento con las autoridades municipales para llegar a acuerdos sobre el trabajo a realizarse a favor del sector comercio establecido, se espera poder evitar conflictos como los que se han presentado hasta el momento.

Entre las inconformidad que destacaron dentro de la directiva, a cargo del presidente de Canaco saliente, Diego Castro Blanco, destaca el cierre temporal del sector centro del municipio en meses de pandemia, la eliminación de descuentos en pago de impuestos predial al comercio y además la eliminación de los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofies).

"Yo me voy más por la línea de la diplomacia, me gusta más la negociación, la conciliación, y yo estoy con la mejor intención de un acercamiento con el gobierno municipal, todavía no e tenido un acercamiento con el alcalde pero es mi más fina intención acercarnos a ellos", reiteró.