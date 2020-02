Esperan comerciantes alzas en el precios de frijol por heladas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A la expectativa se encuentran los vendedores de alimentos por las posibles alzas que se podría generar con las afectaciones que dejaron en las cosechas las lluvias y heladas que se presentaron hace algunos días en el estado.

Por su parte el presidente del mercado Garmendia, Joaquin Omar Quintero, dijo que es el frijol el que se encuentra más susceptible a mostrar incremento, sin embargo aún no se sabe con precisión cuál será la afectación que se tenga, si es respecto a la producción o a la calidad del producto, lo que se determinará hasta que se realicen las cosechas en las próximas semanas.

“El frijol se a mantenido, esperemos que con esta lluvias que se vino de repente no se afecte, porque las cosechas están por levantarse y esperemos que no se haya dañado, esperemos y no para que no incrementen los precios y si es posible que se vaya a la baja”, agregó el comerciante.

Así destacó que las verduras son el fuerte de Sinaloa, por lo que los precios en las mismas por lo regular en esta temporada bajan, productos como la cebolla y tomate que son regionales.

Ya que de escasear alguna verdura en temporadas no productivas se trae de otros estados, como es el caso del limón, el cilantro y la cebolla, mismos que son traídos desde Puebla, Guadalajara y Michoacán y se repunta su costo, pero la expectativa es que sigan bajando durante los siguientes días.

“Nosotros siempre traemos precios un poquito más abajo porque traemos precios directos de de donde se cosecha, y además son productos frescos”, reiteró Joaquin Quintero.

En el caso de las ventas destacó que hasta el momento se mantienen bajas, pero siguen acercándose las personas a comprar productos.