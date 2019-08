Esperan horas para recibir programa de Bienestar en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Adultos mayores se quejaron de la mala organización y de la poca atención que recibieron en la entrega de los apoyos del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los beneficiarios de los programas indicaron que se les citó desde las 10:00 horas y hasta mediodía aún no se les entregaba el apoyo, por lo que manifestaban sus inconformidades ya que al ser personas mayores muchas de estas eran discapacitadas. Algunas provenían de comunidades foráneas, por lo que tuvieron que levantarse temprano debido al tiempo que hacen de camino, así que tenían que esperar a que le dieran una respuesta ya que les resulta difícil estar viniendo varios días.

Una de las inconformidades de los adultos mayores es que están expuestos a las altas temperaturas, y aunque están bajo una techumbre, estos días estaban también con el pendiente de la tormenta Ivo y que sus hogares no corrieran riesgo de inundación o que no tuvieran acceso a sus comunidades en los casos de los foráneos.

Se quejaron de que los citaban a una hora y se llevaban la sorpresa de que no los atendían hasta después, y tenían que estar gastando en alimentos y bebidas aun cuando iban por un programa debido a que son de escasos recursos.

Alma Urquídez dijo que no era justo que tuvieran a tantas personas discapacitadas y de grandes edades esperando tanto tiempo. “Se supone que deben atendernos rápido porque estamos viejos y no podemos andar, pero aquí nos tienen desde temprano esperando”.

Problemas

Ante el asunto, Uri Higuera, una de las encargadas del programa, explicó que sí se tuvo un inconveniente con Telecom debido a que ya no llegaba el dinero, pero que eso no podían atenderlo ya que ellos solo se encargan del programa, la espera fue por parte del banco, algo de lo que no eran responsables. Indicó que mientras llegaba el recurso estaban ocupando ese tiempo reimprimiendo los recibos del padrón, ya que se dio un caso en el que al adulto se le entregó doble apoyo.

Estamos reimprimiendo los recibos ya que no podemos permitir que ocurran este tipo de situaciones, pero estamos trabajando por dar el mejor servicio

Expresó que entendía la molestia de los adultos mayores, pero que no podían hacer nada si el banco no llegaba, pero por mientras se encargaron de reimprimir los recibos de los beneficiarios ya que estaban atendiendo también los programas de discapacidad y nuevo ingreso.