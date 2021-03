Esperan hoteleros de Culiacán otra importante caída de hospedajes 

Sinaloa.- Sin recuperación y en espera de una temporada más complicada durante vacaciones de Semana Santa en el tema de reservaciones por la baja en visitantes, siguen operando los hoteles de Culiacán, Sinaloa.

José Manuel de la Rivas, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la capital de Sinaloa, recordó que es durante la temporada vacacional, tanto de Semana Santa como de Verano, que comúnmente baja la afluencia de personas al municipio, esto por tratar de un destino empresarial y de negocios y no turístico como es el caso de Mazatlán que reporta buena ocupación de personas.

Además, por la salida de personas locales a vacacionar a otros destinos y que no acuden a los restaurantes a realizar consumos, que es una de las alternativas de obtener ganancias que tienen los hoteles, al igual que los centros de convención.

La situación realmente no es positiva, todavía no podemos realmente ni siquiera llegar a estar cerca a los que estábamos el año pasado, la gente no a viajado por el tema de la salud”, expresó.