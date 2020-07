Esperan que diputados eliminen cobros excesivos en estacionamientos en Culiacán

Culiacán.- La Asociación de los Derechos Humanos Independientes de Sinaloa ve como un atropello el incremento de cobro en los establecimientos de plazas comerciales así como en hospitales privados en Culiacán.

Luis Rosales Zagal, presidente de dicha asociación dijo que es un abuso que las plazas comerciales hagan eso con los clientes pues ya con lo consumido estos tienen para darle mantenimiento al estacionamiento o más.

Expresó que los diputados pongan la vista hacía los abusos graves y de la avaricia y del cobre de lucro en el cobro indebido de estos establecimientos.

Criticó que el diputado Pedro Lobo solo es pura palabra y nada de acciones al opinar también que está en contra de dicho cobro pues desde el año pasado está la iniciativa para evitar estos abusos.

Además de que la Procuraduría Federal del Consumidor no está haciendo nada y se está quedando como elefante blanco pues no solo son los estacionamientos si no que también los productos de canasta básica siguen incrementando.

Vamos a seguir insistiendo nosotros como organizacion que se elimine dicho cobro en los establecimientos así como ya lo hicimos en varías ocasiones

Agregó.

