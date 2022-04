Espionaje a Rocha Moya es porque "le gusta ver series y películas de Netflix", bromea Sergio Torres

Sinaloa.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se burló de la declaración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de que es espiado, y lo atribuyó a que "le gusta ver series y películas de espionaje de Netflix”, y señaló que quien en verdad le anda espiando es la sociedad, que no ve por ningún lado la obra y acciones de esta administración, que hasta ni sabía que había desabasto de diésel.

Lo peor es que dice no presentará denuncia, cuando lo que se requiere es que la gente presente denuncias para acabar con impunidad, pero solamente ve que la denuncia de espionaje son puros distractores para que la gente no se dé cuenta de la falta de gobierno, de que no están trabajando y no hay resultado alguno.

Aseguró que el mandatario estatal llega todos los lunes a su conferencia semanera y pregunta: “que vamos a informar, que avances hay, obras concluidas”, pues no hay nada señor gobernador, fue la respuesta, entonces les dijo: pues vamos a decir que nos están espiando.

Pidió a Rocha Moya que se ponga a trabajar y atienda los problemas que aquejan al estado, y luego no diga ante los medios de comunicación, que no sabe de los problemas, como el desabasto de combustible.