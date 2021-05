Esposa de Mario Zamora visita colonia marginada de Culiacán donde viven 200 familias

Sinaloa.- En Culiacán, Wendy Ibarra de Zamora, esposa del candidato a gobernador Mario Zamora de la alianza “Va por Sinaloa”, después de conocer a Yahaira María Guadalupe en una reunión con simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y exponerle las necesidades que tienen los vecinos del asentamiento Ampliación Bicentenario, al norte de la ciudad. La Sra. Wendy de Zamora se comprometió a visitarlos y escucharlos para saber las necesidades de ese sector.

Durante su recorrido por las calles, la esposa de Mario Zamora, candidato a Gobernador de Sinaloa, pudo constatar el estado de abandono en que se encuentran alrededor de 200 familias a unos cuantos metros del relleno sanitario.

Yahaira, Azucena y Lupita la acompañaron en su recorrido y en el saludo casa por casa, algunos vecinos, en su mayoría madres de familia le comentaron que viven en condiciones vulnerables, y esto aumenta más en temporada de lluvias, ya que sus techos son de lámina negra, lonas viejas y algunos hules que recogen del relleno sanitario.

Actualmente gran parte de estas familias están desempleados, por la situación compleja de la pandemia Covid-19; ya que algunos trabajaban de vendedores en algunos tianguis, pero los cerraron y otros ya no fueron recontratados, ahora los pocos que tienen empleo es sólo para llevar de comer al día, pero no les queda nada para ahorrar y poder arreglar sus viviendas.

La esposa de Mario Zamora, a su paso por la Bicentenario, platicó con Esmeralda, una joven maestra que comenzó a darles asesoría a 20 niños en su tiempo libre, porque también recolecta basura para sacar adelante a su hija.

María Elena, otra vecina, señaló que hay muchos niños que se llevan solos en las calles y no van a la escuela, porque no tienen la posibilidad de estudiar en línea como se hace actualmente. Dijo, “parece que no tienen familia, pero sí la tienen, sólo que ellos se encuentran pepenando en el basuron y dejan a sus hijos solos”.

También saludó a las hermanas Chaparro, mujeres jóvenes emprendedoras que realizan tortillas de maíz y harina a mano, ellas son quienes proveen el sustento a casa con esta noble labor y venden a todos los vecinos. Una de ellas está embarazada, próxima a dar a luz. Las dos hermanas y su cuñada son madres de familia y ayudan a su mamá con el negocio para salir adelante.

Los habitantes de la colonia Ampliación Bicentenario compartieron con la Sra. Wendy de Zamora que una de las necesidades primordiales que tienen es la atención a la salud, pues sí se enferman de gripa, temperatura o COVID-19, no cuentan con recursos para las consultas médicas, ni para los medicamentos.

Ahí la esposa del candidato Mario Zamora les compartió que su esposo, trae entre sus propuestas la realización de 100 Centros de Salud en Sinaloa, para que atiendan a la sociedad las 24 horas del día, también les habló de la Financiera Estatal que vendrá a apoyar con créditos baratos a los sinaloenses y el impulso al empleo.

Además, se comprometió a regresar esta vez acompañada de su esposo como Gobernador para darle prioridad a las necesidades que tienen como son los servicios públicos, el agua, la energía eléctrica y vivienda.