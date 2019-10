¿Está Culiacán en un proceso de cambio?

Aunque Culiacán es una ciudad caracterizada por padecer una violencia crónica y generalizada, relacionada con el narcotráfico, esta se identificaba mayormente localizada en su origen y relacionada a sectores específicos dentro de la población, sin embargo, los hechos ocurridos el día 17 de octubre se llevaron a cabo en toda la ciudad, teniendo su epicentro en uno de los espacios públicos y de recreación más conocidos de la ciudad, el sector Tres Ríos, que, según la investigadora Iliana Padilla Reyes, configuró una transgresión a la tranquilidad de un sector de la población que mostró indignación ante lo sucedido; entonces, de entre todo ese caos, se obtiene un espacio para la reflexión que debe trascender a la normalización de los sucesos violentos y ser el inicio a la continuación de un proceso de cambio en la ciudad.

Una ciudad sumergida en la narcocultura

Para Iliana del Rocío Padilla, quien ha sido investigadora en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta es una pregunta que se responde analizando la historia de la ciudad, pues no es de la noche a la mañana que nos transformamos en ciudadanos marcados por la violencia e inmersos en la narcocultura, sino que se requirió de un proceso lento movido por factores externos a la ciudad, como las políticas y formas de lucha o lidiar contra las drogas y el narcotráfico; pero también por procesos internos, que para la experta en geografía de la violencia no están muy bien explorados, pero en el que se destaca la consolidación de una ciudad informal, basada en asentamientos irregulares compuestos por familias que migraron del campo a la ciudad que, aunque no son las colonias más marginadas de Culiacán, actualmente están segregadas, pues carecen de espacios y oportunidades para el desarrollo (ver elementos de construcción de una ciudad con narcoviolencia).

La normalización y la violencia

Padilla cree que no solamente son estas situaciones en las colonias segregadas de Culiacán donde se origina y se vive la narcocultura, las que construyen o abren paso a una ciudad violenta, sino que es algo que todos los ciudadanos alimentan con la normalización o, lo que ella llamó «Giddens», la seguridad ontológica, mediante la cual nos convencemos a nosotros mismos que las actividades que realizamos y los lugares que visitamos son seguros, y urdimos argumentos para normalizar el riesgo, identificarlo, asumirlo y afrontarlo.

«Parte de esas estrategias es aprender a leer los códigos de la violencia. Nos volvemos lectores o evaluadores del riesgo en la cotidianidad: evitar pasar por una calle, no hablar con ciertas personas, no visitar tal lugar a determinada hora, etc.».

La investigadora asegura que no solo cambiamos las costumbres a la hora de normalizar, sino que construimos narrativas. «Las comunes son: “aquí no pasa nada”, “es que se matan entre ellos”, “es que algo hicieron, y por eso los asesinaron”.

Lo criticamos muy fácil desde los medios y desde las redes sociales, pero esta narrativa son formas de supervivencia que hemos adoptado para crear esta seguridad ontológica, que no es más que una coraza que nos ponemos para poder seguir haciendo nuestra vida en la ciudad», advirtió.

La escritora y periodista piensa que es necesaria la indignación, y en este sentido se pregunta: ¿Qué es lo que indigna a los sinaloenses si no se han indignado ante tantos hechos violentos, ante el asesinato de periodistas como Javier Valdez o ante los más de 4 mil desaparecidos, ante los actos de corrupción del equipo de Malova, que han sido comprobados y perseguidos? Entonces, ¿qué nos va a indignar? Bueno, podemos pensar que hechos como el del jueves nos lleven a la indignación, a buscar otras estrategias más allá de la normalización», destacó.

Asumir el riesgo y la responsabilidad

Iliana Padilla considera que la indignación en la ciudadanía debe trascender para afrontar la necesidad de seguridad, pero también es necesario que afronte el riesgo que conlleva y que asuma la responsabilidad: «necesitamos enojarnos, y que ese enojo nos lleve a la acción. Por ejemplo, yo he estado estudiando el caso de la mafia siciliana, y como la organización social en la ciudad de Palermo, donde estaba asentada dicha mafia, llevó a la gente a estructurar organizaciones civiles, no de paz, organizaciones anticrimen, organizaciones civiles de protesta, pero, sobre todo, de contracultura.

No más una cultura del silencio, no más un cultura que normaliza la violencia, no más una cultura de “aquí no pasa nada”, no más una cultura de solidaridades forzadas, ese es un concepto clave, es decir, somos solidarios con la gente del crimen organizado y el narco, no porque queramos ayudarlos, sino porque no nos queda de otra», comentó. Sin embargo, cree que romper esa normalidad debe ser parte de los procesos naturales que se tienen que dar en la ciudad.

¿Qué significa ser de Culiacán?

Los espacios periféricos de los que habla Iliana son aquellos donde se configuró una identidad fraccionada o una identidad de orfandad en sus habitantes. «Esta orfandad moral en los habitantes de Culiacán se manifiesta como una pérdida de identidad de los grupos que migraron del campo a la ciudad y no encontraron en Culiacán una fuente de arraigo o identidad, y ese arraigo o identidad se fue configurando a través de la narcocultura».

Entonces, para la investigadora en Políticas Públicas no se trata solo de buscar culpables o estigmatizar a quienes manifiestan esta identidad cultural, sino también de entender los procesos que han llevado a que la misma se configure.

Explicó: «este asunto de orfandad en la identidad o de identidad fraccionada ha sido muy importante para definir lo que es ser culiacanense y cómo la narcocultura ha permeado en este asunto.

Por un lado, estamos con la situación de que los jóvenes que más son detenidos por la Policía en Culiacán son originarios del grupo de colonias donde se han vivido procesos de consolidación de una ciudad informal, que no son las colonias más pobres, sino son colonias muy consolidadas, pero donde está presente esta cultura de la informalidad y de la ilegalidad, y donde se origina esta frustración de no tener otras formas de movilidad social, o formas de movilidad al menos no validadas en la comunidad; es decir, no se reconoce al joven que es el deportista que gana medallas, sino que se reconoce al que trae la camioneta nueva, al que trae el celular o que trae una pistola, creando con esto una aceptación de la narcocultura», lamentó.

Revertir el proceso de identidad violenta

Padilla piensa que ha raíz de los hechos ocurridos el 17 de octubre se originó un espacio reflexivo en todos los ciudadanos, pero también en la efervescencia por buscar las causas de lo ocurrido, también se buscan culpables, lo cual, en sus palabras, es un error, pues con ello se generan juicios y estigmas hacia los jóvenes que, puede decirse, practican la narcocultura, pero que en última instancia no la han elegido entre opciones.

«Lo que no entendemos es que son procesos, claro que escuchan narcocorridos, porque es lo que se escucha en el lugar donde ellos viven, es lo que escuchan sus amigos, es lo que escuchan sus parientes, ¿y qué van a escuchar, música clásica? ¡Ojalá!, o corridos positivos. ¿Pero cómo les van a llegar? Entonces somos muy duros para juzgar», comentó.

Iliana también observa que lo que ha sido el proceso de construcción de una ciudad sumergida en la violencia se puede revertir modificando los diferentes elementos culturales, económicos y sociales que la configuran actualmente.

«¿Cómo vamos a revertir este proceso tan arraigado? Tenemos que entender que la violencia no es un fenómeno en la ciudad, sino que es parte de la ciudad misma. Esto somos, aunque nos duela, aunque digan “es que somos más los buenos, es que son ellos”. No, estos somos todos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Lo vamos a cambiar de la misma manera que lo creamos», concluyó.