Esta es la legislatura mejor preparada, coinciden políticos en Sinaloa

Sinaloa, México.- Líderes partidistas de Sinaloa defendieron que, pese a que no todos cuenten con un título universitario, la actual legislatura local es la más preparada en muchos años, con 12 diputados con estudios de posgrado.

EL DEBATE publicó ayer el artículo en el que señala que al menos cinco diputados no tienen ningún estudio profesional, tres de ellos ni siquiera un nivel técnico y 16 no aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas, es decir, no realizaron el trámite para liberar su cédula.

Sin cédulas profesionales

Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente del PAS, reconoció que le da gusto ver la composición del actual Congreso de Sinaloa por la preparación académica que tiene.

Dijo que la mayoría son profesionistas y eso no impide que se les reconozca como tal, porque quizá lo que está pasando, explicó, es que muchos de ellos no aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), situación que es muy común porque no solicitan las cédulas o lo hacen a destiempo. “Pero eso no significa que no tengan su título”, argumentó el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el mismo sentido, reconoció que es un pleno de 40 diputados y diputadas donde también cuentan con alguna especialidad o posgrado y se sigue luchando por que cada vez se eleve más el nivel académico de los legisladores.

Asimismo, Corrales Burgueño resaltó que la falta de estudios, a quienes no registran en su perfil un nivel universitario, no les impide desempeñar su labor; sin embargo, insistió, lo deseable es que lleguen las personas más preparadas posibles.

Preparación constante

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, dijo que diariamente se aspira y se trabaja en conseguir una mejor preparación académica.

En el caso del PRI, resaltó, todos los diputados cuentan con al menos una licenciatura; sin embargo, pudieran no aparecer en registros oficiales por situaciones de trámites administrativos, pero lo que se busca es la profesionalización.

“Aunque la ley no los obliga a contar con un nivel académico, por supuesto que la ciudadanía está buscando que los legisladores que tenemos la responsabilidad de representarlos contemos con una preparación acorde a las tareas que realizamos”.

En el transcurso del día de ayer, la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela aclaró que cuenta con licenciatura y cursa una maestría; sin embargo, no apareció en el Registro Nacional de Profesionistas al momento en que se realizó este análisis por EL DEBATE.

Se buscó la opinión de líderes de cada partido, pero no fue posible localizarlos.

