Esta es la razón de que el Ayuntamiento de Culiacán niega recursos públicos a los fraccionamientos

Sinaloa.- La corrupción de los fraccionadores con el Ayuntamiento de Culiacán que ha existido desde hace años ha provocado serias afectaciones a las personas que los habitan, debido a que la administración municipal no puede arreglar ni “las lámparas” de alumbrado, prestar los servicios públicos ni bacheo de calles que están hechas pedazos.

Lo anterior, debido a que nunca fueron entregados legalmente por las constructoras y que actualmente no aparecen recepcionados por ninguna autoridad local, que impide el suministro de recursos públicos a inmuebles privados, que en caso de realizarlo, se comete un delito, denunció el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Pese a que los dueños de las viviendas pagan el impuesto predial urbano, el gobierno municipal ha tomado la decisión de hacerse “ojo de hormiga en no aplicar ni un peso, porque no me entregaron y es privado”, insistió al argumentar que el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro no tiene voluntad de ver como se ayudan a estos ciudadanos que compraron sus casas en los fraccionamientos que están en esta situación.

Se ha encontrado que los fraccionadores terminaron la obra y jamás la entregaron al gobierno municipal, y como consecuencia no están recepcionado, y ahora el gobierno municipal dice que mantendrá la decisión de no canalizare recursos por esta inconcluso este trámite, que hasta corresponde a empresas que ya no existen en el estado.

Explicó que los constructores de estas viviendas en forma irregular no lo hacen, debido que para realizar la recepción del fraccionamiento, deben estar en condiciones óptimas, servicios al 100% operando y que el municipio verifica, que en caso de ser aprobado, se procede a la recepción del mismo y se pueden atender los requerimientos de los ciudadanos.

Leer más: Ricardo Madrid defiende a Quirino Ordaz: "Ahora no se puede aspirar a un cargo por ir a una boda o bautizo"

Precisó que se han encontrado que varios asentamientos, se han documentado que las luminarias no sirven y las calles en mal estado.