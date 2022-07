"Está esclarecido": Fiscalía de Sinaloa sobre caso de Luis Enrique Ramírez

Sinaloa.- A dos meses del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, negó que la Fiscalía haya actuado con deficiencia, sobre todo con el caso de la mujer que estaba citada a declarar y cuya audiencia se pospuso porque al abogado defensor no le entregaron la carpeta de investigación.

A cinco días de haberse diferido la audiencia a la que compareció Brisya Carolina, imputada de encubrimiento por favorecimiento en el asesinato del columnista de Debate, la fiscal sostuvo que se debió a una estrategia, no una deficiencia. La Fiscal aseguró que sabía que eso iba a pasar pero que no entregaron la carpeta porque no tenían la certeza de que la persona que estaba pidiendo la documentación en realidad era la abogado o abogado de la presunta imputada.

“Pero que más dan unos días si con eso estamos asegurando que se llevó todo correctamente y si tenemos más avances, el hecho esta esclarecido. Lo que a nosotros nos falta es llevar a los responsables ante los tribunales. Se ha dicho que hay mucha tardanza que son dos meses los que han pasado, pero deben tomar en cuenta que nosotros iniciamos de cero no fue flagrancia para nada entonces ocurrió un hecho en circunstancias muy extrañas que no teníamos ningún indicio para poder dar con el responsable se inició de cero fuimos armando y tejiendo toda una investigación que nos condujera a todos los que habían participado ya los tenemos ubicados solo es cuestión de llevarlos ante los tribunales”, finalizó.