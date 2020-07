Está siendo fallida la reactivación económica en Sinaloa; PAN

Culiacán, Sinaloa.- Como fallido, describió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Carlos Estrada, el programa de reactivación económica que se está aplicando en Sinaloa.

Destacó que con tristeza se puede ver que miles de comercios, pequeñas empresas, restaurantes y demás no han podido abrir después de la pandemia, ya que si bien se anunció un programa de apoyo, hasta el momento no se ha visto.

Opinó que, las acciones que se han aplicado para la recuperación de las empresas no han sido suficientes, por lo que se desconoce de los datos claros de los problemas que ocasionó en el estado los efectos de la pandemia, pues las cámaras empresariales hablan de miles de empleos perdidos y el gobierno maneja menos.

Respecto al problema llamó a las autoridades de economía a trabajar en dar información de la evaluación objetiva del problema mediante un censo claro del número de empresas y empleos perdidos, para que a partir de ahí se tenga claridad en las acciones a emprender.

"Esto tiene que ser desde ya, debió ser desde tiempo atrás pero creo que en estos momentos no se puede postergar, necesitamos la información para que en ese sentido se tomen las medidas pertinentes", destacó.

Ya que además dijo, no se cuenta con apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde hace más de un mes que dejó la responsabilidad a los estados que han estado aplicando acciones, y Sinaloa a su parecer no a asumido de manera responsable el compromiso de recuperar la economía que está muy afectada y no se recupera hasta el momento.