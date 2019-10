Estábamos atrapadas esperando morir

Una comida entre amigas se convirtió en cinco horas de infierno. Ángela y Yuri acostumbran a ir a comer de manera frecuente, y eligieron el jueves para hacerlo, sin imaginar todo lo que vivirían.

Ambas amigas llegaron a su cita a las 14:30 horas en un restaurante especializado en comida del mar, que se encuentra por el bulevar Enrique Sánchez Alonso. Entusiasmadas por verse y platicar cada una cosas significativas de su día a día, empezaron a ordenar sus alimentos.

Pasaron 10 minutos desde su llegada, cuando se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego. Platicaron que algunos comensales salieron del restaurante a ver qué estaba sucediendo, y la información que les dieron era que una tienda estaba siendo asaltada.

Continuaron con su plática, cuando las detonaciones volvieron a escucharse, pero esta vez más fuertes, por lo que ambas decidieron tirarse al piso y esperar a que los armados se retirarán del lugar, sin pensar que esto duraría cinco horas.

Ángela comentó que lo vivido es algo inexplicable, y tiene sentimientos encontrados, pero siempre estuvieron en calma, en espera que fuera una balacera de más de dos o tres minutos, pero al ver la hora en su celular, se percataban de que llevaban más de una hora bocabajo escuchando cómo retumbaban las instalaciones del comercio.

Estar en el área de las mesas ya no era suficiente para cubrirse, por lo que Yuri empezó a arrastrarse hacia la oficina, donde poco a poco empezaron a refugiarse el resto de los comensales, que aproximadamente eran 25 personas. El baño, que podía parecer para ellas el refugio más seguro, se lo dieron a una joven embarazada que iba con sus dos hijas.

Al percatarse de que el enfrentamiento no cesaba y que los impactos de bala ya empezaban a entrar a las instalaciones del restaurante, Ángela tomó su teléfono y se comunicó con su hija.

Le dijo dónde se encontraba y se despidió con un: «Te amo».

En ese momento, Ángela suelta las lágrimas y hace una pausa en la entrevista para expresar que estaba esperando el momento de morir, que su mayor temor era de qué forma ocurriría, si le iba a doler, si iba a morir por una explosión en el lugar o por el impacto de una bala perdida.

Empezó a comunicarse con su familia para pedir que oraran por ella. Su amiga era lo único que en ese momento la fortalecía y le daba esperanzas.

Yuri dijo que le llamó a su esposo para decirle lo que ocurría, a quien le pidió que evitara salir en cualquier momento, y mediante mensajes de WhatsApp estuviera informándoles todo lo que estaba pasando y la situación en la que ella estaba. La joven explicó que fueron muchas horas de angustia las que vivió, en las que esperaba que ocurriera lo peor y tal vez ya nunca volver a reencontrarse con sus seres queridos.

Vemos ahora comentarios de burla de la gente, memes, pero quien no estuvo en el lugar no podrá entendernos. Cuando platico lo que viví, hay quienes no lo creen, fue algo muy fuerte.