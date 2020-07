Estacionamientos privados afectados por cierre de vialidades en Culiacán

Culiacán.- El cierre de calles esta asfixiando al Centro de Culiacán, Sinaloa, y con ello a todo el sector comercial que actualmente se encuentra vacío, lamentó el presidente de la Asociación de estacionamientos privados, José Valenzuela García.

Explicó que actualmente 6 estacionamientos no han podido reanudar trabajos por la falta de movilidad de automóviles en el centro de la ciudad, y los aledaños que se encuentran abiertos, están aproximadamente en un 10 por ciento de su ocupación por falta de personas que acudan al primer cuadro, por lo que se buscará un acercamiento con las autoridades para que se les planté cual es el plan que se tiene con la movilidad del centro y buscar soluciones de manera pacífica.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Está muy complejo, los estacionamientos están solos, y es un reflejo de como el área comercial está cayendo, está muy deteriorada la economía, esta pandemia vino a afectarnos muchísimo

expresó.

En este tema destacó que se tiene que buscar una solución con prontitud pues no está funcionando la actual estrategia, esto pues las personas no están llegando al centro a comprar para no caminar cuadras, con intenso calor y cargando bolsas, motivo por el cual se requiere llegar a un consenso para que sea atractivo el centro y que se vaya a comprar.