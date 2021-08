Estafan con 25 mil pesos a una persona a través de cuenta hackeada de diputada de Morena en Sinaloa

Sinaloa.- El hackeo a la cuenta personal de WhatsApp de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en Sinaloa, Yadira Marcos, ya tuvo consecuencias, debido que en los mensajes enviados mediante el robo de su identidad, se exigieron diversas sumas de dinero de hasta 45 mil pesos, y solamente uno de sus contactos realizó el depósito de 25 mil pesos en una cuenta bancaria.

Al hacer público su caso, informó que ya tuvo conocimiento de que otras legisladoras de Nuevo León y Michoacán, que le hackearon su cuenta, y que también al diputado Casimiro Zamora Valdez, que ocurrió horas más tarde y le solicitaron 60 mil pesos a sus contactos.

“Yo pensé que jamás que iba a pasar algo similar, pero en la mañana del sábado, tomé mi WhatsApp y no pude tener acceso, y dije que era problema de alguna actualización, y lo que hice fue reiniciar mi teléfono y vuelvo a intentar y me aparece una leyenda que le llamó la atención, que no es algo común”, narró la legisladora.

Le apareció que el número de su teléfono ya no estaba registrado en su WhatsApp, y luego se le pide el código, y en esa revisión para restablecer la mensajería, se encontró que desde la 01:54 de la madrugada se inició con el hackeo a su cuenta y los avisos de que externos estaban ingresando a esta red social, que hasta la mañana se percató.

Fue hasta las 08:00 de la mañana del sábado 21 de agosto, cuando un asesor de Morena la alertó y comunicó que le habían robado su identidad y de que estaban extorsionando a sus contactos, y que en forma desafortunada ya había una persona que confirmó la entrega de 25 mil pesos al número de cuenta bancaria que se le indicó.

El mensaje de los delincuentes fue que “necesitaba ella un depósito y que la aplicación en el teléfono no estaba funcionando, que como iba a ver a la persona más tarde, yo lo iba a entregar en efectivo”, añadió.

Lo anterior, confirmó que quienes realizaron este ilícito accedieron a sus conversaciones y leyeron los mensajes, que llevó al cambio de todas las claves de sus cuentas sociales y teléfono.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado, y durante el sábado, precisó que sus contactos le informaron que la cuenta de su WhatsApp, de donde se originaron las extorsiones, seguía activa y la persona contestaba a los comentarios de sus contactos como si fuera ella.

Los datos del número de cuenta bancaria fueron proporcionados para la investigación, así como del diputado Zamora Valdez.