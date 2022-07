Estamos en la búsqueda del bienestar social y medioambiental: María Inés Pérez, titular de Bienestar Sinaloa

Es una puerta abierta. Yo vengo del activismo por los derechos humanos desde hace muchos años y que el gobernador me haya dado esta oportunidad me llena el corazón y la conciencia, porque hemos trabajado muchos años en esto y es una puerta abierta para que se resuelvan problemáticas que hemos venido arrastrando desde hace muchos años los sinaloenses. Entonces, aquí confluyen todas las luchas que venimos dando, al menos tu servidora y muchas personas que nos hemos dedicado a la lucha social y al medio ambiente también. Antes se habló de malos tratos a los trabajadores de la Secretaría, ¿cómo es actualmente? Yo creo que tú tienes que preguntarle al personal. Yo me puedo echar porras a mí misma.

“Tengo poco tiempo, pero como he estado en el activismo, me queda claro que estamos en la búsqueda del bienestar de los sinaloenses”, compartió.

Lorena Caro Periodista

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.