Estamos preparados para una contingencia: Encinas

Sinaloa y México se encuentran preparados para hacerle frente a una posible contingencia por coronavirus, sobre todo después de la experiencia del 2009 con la pandemia por la influenza H1N1, conocida como la gripe porcina, que se originó en nuestro país, aseguró el secretario de Salud en la entidad, Efrén Encinas Torres.

En entrevista para EL DEBATE, el funcionario recordó la contingencia de hace once años en el país, y sostuvo que esta dejó enseñanzas a la población en general y al gremio de la salud, sobre todo en medidas preventivas, por lo que invitó a la población a ponerlas en práctica, a estar atenta a los llamados del sector de la salud y a no confiar en rumores que se esparcen por vías no institucionales para alimentar la desinformación. Anticipó que el coronavirus llegará a México.

El funcionario recordó la importancia de que, en caso de síntomas de alerta, como estornudos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, malestar general y temperatura, el enfermo no se automedique y acuda al médico de inmediato. Pero también hizo énfasis en estar atentos a los síntomas de alarma, como la insuficiencia respiratoria y manifestaciones de desequilibrio electrolítico por diarrea, pues recordó que este nuevo virus genera manifestaciones no solo en las vías respiratorias, sino también en al tubo digestivo.

La situación en Sinaloa

Aun cuando hasta ayer se tenía una prevalencia de poco más de 40 mil casos en el mundo y arriba de 900 muertes, la mayoría en China, el doctor Encinas indicó que en México no se tiene ningún caso confirmado, solo diez sospechosos que se han acumulado durante estas semanas.

Además, admitió que, en Sinaloa, particularmente en Mazatlán, hay un caso en observación, un paciente que tuvo contacto en China, pero está asintomático, sin problema. Está en revisión y tiene que estar catorce días en observación, que aún no ha cumplido, por lo que siguen atentos, dado que en el mundo reportan alrededor de quince casos asintomáticos, añadió.

Detalló que cuando se detecta un caso sospechoso; es decir, si este llega con gripe, catarro común, tos y fiebre, se revisa y se interroga mediante un cuestionario, y se observa que no tenga datos de alarma: insuficiencia respiratoria o manifestaciones de desequilibrio electrolítico por diarrea.

«Si no hay datos de alarma, el paciente se autoaísla en casa y diariamente se le está vigilando, ya sea con visita domiciliaria o llamada telefónica, para ver la evolución. Si hubiese alguna evolución tórpida, se dan las medidas de alarma, e inmediato el paciente es trasladado a una unidad médica del sistema para la etapa de aislamiento».

¿Qué tan preparados están?

Encinas Torres afirmó que México tiene un componente de salud altamente capacitado, con un sistema de vigilancia epidemiológico que le exige la Ley de Atención a la Salud, y que Salud federal está muy atenta de ello: «Las 32 entidades federativas estamos en comunicación diaria a través de las direcciones de epidemiología, pasándonos reportes en comunicación estrecha. Sinaloa y México como país están preparados, desde luego no deja de ser una circunstancia diaria estar monitoreando y ejerciendo la vigilancia epidemiológica».

Sin embargo, recordó que se trata de un virus que hasta el momento no tiene un tratamiento en específico; es decir, no hay un antiviral.

Y aunque se está utilizando por el Gobierno de China el interferón Alfa 2B, que es un inmunomodulador que iniciaron países como Cuba, son tratamientos de soporte, por lo que hizo hincapié en las medidas de prevención: uso de gel antibacterial, cubrebocas y, en caso de gripe o catarro común, autoaislarse; pero, en caso de agravar los síntomas, ir a consulta.

¿Hay filtros en puertos y aeropuertos?

Cuestionado sobre las acciones preventivas en aeropuertos, puertos marinos y centrales de autobuses del estado, el secretario de Salud dijo que el fin de semana realizaron una reunión técnica del Comité Estatal de Salud para delinear las políticas de salud pública, pero admitió que por ahora las acciones son fundamentalmente de prevención, promoción y empoderamiento de la sociedad: «No hay limitantes estrictas en cuanto aeropuertos, escuelas. Son recomendaciones generales. Desde luego que se tiene por aire, tierra y mar vigilancia en ese sentido. Nosotros particularmente por Ahome, Topolobampo y Mazatlán, que son las llegadas marítimas más importantes, tenemos personal de sanidad internacional que está vigilante de cualquier usuario que pudiera llegar, sobre todo de esos países en riesgo».

En cuanto a la definición de un caso sospechoso, dijo que es aquella persona que llegue de países como China o haya estado en contacto con personas de esa naturaleza, mientras que un caso confirmado es aquel que, una vez con la sintomatología específica, se verifica a través de laboratorio la presencia del coronavirus.

Aseguró que sí tienen vigilancia, aunque «en el rango de los aeropuertos son recomendaciones generales para tampoco causar pánico».

Mencionó que el viaje directo que había de México a China está suspendido, y que las medidas que han hecho otros países como Estados Unidos para la contención también benefician a México.

Acciones

Encinas Torres explicó que actualmente están en la etapa de actualización de camas disponibles, verificando cómo están los ventiladores de todo el sistema, para contar con el material necesario, ya sea jabón, gel antibacterial al 70 por ciento cuando menos y cursos de capacitación al personal de los 18 municipios.

Insistió en la importancia de actualizarse en las estrategias de lavado de manos, el uso de gel desinfectante, desinfección de utensilios y actualización del personal; pero también en medidas preventivas, como estornudar en la cara interna del codo, utilizar un pañuelo para que las gotitas de flush no se transmitan y tratar de estar no menos de un metro de alguien que tenga gripe.

Por fortuna —dijo—, la tasa de morbilidad del coronavirus es de 2 a 2.16 por ciento; es decir, que de cien pacientes, prácticamente dos han llegado a morir. «No es una enfermedad que tenga una tasa de letalidad muy alta. A veces las gripes, un catarro común llegan a producir 60 veces más muertes que esta», dijo, al tiempo de recordar que la influenza H1N1 alcanzó una letalidad de hasta el 50 por ciento.

¿Hay suficientes recursos financieros?

Al ser cuestionado sobre si presupuestalmente están preparados para hacerle frente a esta contingencia, el secretario de Salud dijo que cuando hay una circunstancia de esta naturaleza, los Gobiernos saben que tienen que responder para que el sistema de salud no colapse.

Dijo estar seguro de que en el momento en que ocurra una contingencia epidemiológica entraría el mecanismo de soporte financiero para que en México y en todos los estados, particularmente Sinaloa, el gobernador inyecte recursos de donde sea necesario para no poner en riesgo la salud de los mexicanos.

El galeno aprovechó para indicar a quien no se haya puesto la vacuna contra la influenza, a que se la ponga, sobre todo si está dentro de los factores de riesgo; es decir, si es una persona mayor de 50 años de edad, si cursa con alguna enfermedad crónico-degenerativa (diabetes, hipertensión y obesidad mórbida), si es paciente con cáncer en tratamiento o si se trata de una mujer embarazada. Pero aclaró que la vacuna contra la influenza no previene el coronavirus.

El secretario admitió que hay un rezago importante de personal de Salud que no se ha puesto la vacuna contra la influenza, a pesar de ser una de las principales indicaciones por tratarse de quienes están en un centro hospitalario y en contacto directo con pacientes, quienes tienen la mayor posibilidad de infectarse. Recordó que la instrucción es vacunarse de octubre a noviembre, para estar protegidos hasta marzo.

En cuanto a las indicaciones para el sector educativo, Encinas Torres dijo que han sostenido pláticas intersectoriales y con la Sepyc, a quienes la recomendación ha sido que aquellos niños que tengan gripe o catarro común, bajo la facultad de los maestros y los propios padres, decirles que no lo lleven a la escuela, mejor que se quede en su casa tres o cuatro días y que acudan al médico.

Llamado urgente

Ayer, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuiteó: «En una emergencia de salud pública en evolución, todos los países deben intensificar los esfuerzos para prepararse para la posible llegada de #2019nCoV y hacer todo lo posible para contenerla en caso de que llegue. Esto significa capacidad de laboratorio para diagnóstico rápido, localización de contactos y otras herramientas en el arsenal de salud pública».

¿Prevención? En aduanas, sin indicación oficial de Salud federal

Una fuente de aduanas en Sinaloa reveló que de manera oficial por parte del Gobierno federal no habían recibido indicaciones hasta el día de ayer en cuanto a medidas de prevención contra el coronavirus: «En absoluto, puesto que no se ha reportado un caso de este virus en México», dijo.

Señaló que únicamente tienen la indicación de usar cubrebocas, gel desinfectante en caso de traer tos o gripes, mientras que lo mismo sobre puntos como aeropuertos, centrales de autobuses y otras zonas de inspección.

Desinformación: Transporte público, a la espera de instrucciones

A la espera de indicaciones preventivas por parte del sector de la salud, así se encuentra el sector del transporte urbano y suburbano en Culiacán, confirmó Martín Félix, representante del gremio: «Esperaríamos cuáles van a ser las formas en las que pudiéramos actuar en lamentable caso que el coronavirus se desarrolle aquí», declaró el secretario de la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán.

Admitió que a todos los ciudadanos tocaría hacer lo necesario para prevenir, pero la Secretaría de Salud no les ha girado información.

Invitación: IMSS pide vacunarse contra la influenza

El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un llamado a los derechohabientes y no derechohabientes a que acudan a las unidades médicas más cercanas a aplicarse la vacuna contra la influenza, esto como parte de las medidas para prevenir las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.

Se trata de un procedimiento gratuito y es para población abierta, por lo que si la persona que desea aplicarse la vacuna no es derechohabiente, puede aplicarse el biológico, lo importante es prevenir riesgos a su salud, declaró Ana Leticia Báez, coordinadora auxiliar en Salud Pública delegacional.

No hay cerco sanitario: afirma Quirino Ordaz

Al preguntarle al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel el motivo por el que no hay un cerco sanitario en los aeropuertos, centrales de autobuses y a la llegada de embarcaciones al estado, tal como se reconoció en una reciente reunión técnica extraordinaria del Comité Estatal de Salud, este respondió que porque no ha sido solicitado por la Secretaría de Salud federal, debido a la expansión del coronavirus en diversos países.

El mandatario aseguró que, como autoridad, se encuentran atentos a lo que ocurre con el virus del coronavirus y tomando medidas preventivas: «No tenemos vuelos de China, no tenemos filtros, puede suceder, es algo que el mundo no esperaba, nos estamos sometiendo a las disposiciones de la Secretaría de Salud federal», confirmó el gobernador, declaraciones que contradicen lo expresado este lunes por el secretario de Salud, Efrén Torres Encinas, quien aseguró que hay vigilancia por parte de personal de sanidad internacional en puertos marítimos, terminales y aeropuertos. Información de María Elizalde

Abasto de insumos

El secretario de Salud afirma que el sector tiene cubierta la disponibilidad de insumos para el

personal: cubrebocas, gel antibacterial y demás necesidades. Para consultas o dudas, pidió llamar al teléfono 800 0044 8800.