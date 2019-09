Están dejando la puerta abierta a los abusadores en escuelas

Culiacán, Sinaloa.- Imperativo reforzar la seguridad de las escuelas públicas, exigen activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Esto respecto al caso de dos niñas que fueron agredidas en el baño de una escuela primaria de Loma Linda por un sujeto desconocido que se introdujo al plantel, caso publicado por EL DEBATE el pasado martes, y por el cual la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de acoso sexual.

El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS) tuvo conocimiento de los hechos a través de una de las madres de las niñas afectadas, quien se ha acercado en busca de acompañamiento, dijo Consuelo Gutiérrez, presidenta de esta asociación: «Afortunadamente, esta madre es una mujer valiente y con conocimientos, pero sobre todo con la conciencia de que estos casos no se deben dejar como si nada hubiera pasado».

La madre de una de las niñas es quien ha exigido que las autoridades educativas dejen de escudarse en el temor al desprestigio de la escuela y pide que actúen tomando medidas de prevención y seguridad para la no repetición de estos hechos, afirmó la doctora en Derecho: «No sabemos qué hubiera pasado si este agresor se hubiera encontrado con una niña que se hubiese paralizado de miedo, porque el hecho de que haya irrumpido en el baño, un espacio exclusivo para las niñas, no sabemos la intencionalidad que tenía o hasta dónde pensaba llegar. Las niñas se defendieron, pudieron salir de ese espacio, y esto no pasó a mayor gravedad, lo cual no significa que no se deba investigar desde todos los niveles, desde el espacio educativo, hasta la Fiscalía, en este caso», indicó.

Insensibilidad de la Fiscalía de Sinaloa

Consuelo Gutiérrez explicó que la madre de la menor narró al CMAS que hubo una insensibilidad extrema de parte de quien la atendió. Denunció que no es un solo caso, no es una sola agencia del Ministerio Público de esa área, son varias agencias las que incurren en prácticas de insensibilidad: «Hemos dicho también que el personal de la Fiscalía que atiende estas agencias debe ser rotativo porque a la larga también atender violencia causa efectos en quien lo hace en este caso», aseguró. «Tenemos que estar más pendientes de lo que está pasando en las áreas especializadas para que se nos atienda de una mejor manera, que se atienda a las mujeres que acuden ahí en calidad de víctimas, precisamente cubriendo protocolos y sin dar juicios a priori, en este caso que no le querían recibir la denuncia porque no constituía un delito, eso le dijo la fiscal que la desalentó a denunciar a la madre de una de las víctimas», resaltó Consuelo Gutiérrez.

La doctora Gutiérrez señaló que lo que ahora está en las manos del gobernador es que la Secretaría de Educación Pública tome medidas, no solo en el sector Loma Linda o en la escuela donde ocurrieron los hechos, sino con todas las directoras y directores escolares: «Lo digo con conocimiento de causa, que se relaja mucho la seguridad en las escuelas, es importante que se tomen medidas estrictas. Lo que le toca a la Fiscalía, que es un órgano autónomo, es investigar seriamente y también investigar con carácter administrativo a la agente que desarrolló esta conducta, que incluso está grabada por la misma madre, todas las palabras están grabadas, sí hubo insensibilidad por parte del personal, y considero que sí hay que tomar medidas, incluso de cambio de personal, si es necesario», enfatizó Gutiérrez.

En cuanto al reclamo de la madre de que no se aplicó el Protocolo de Atención a Víctimas correctamente, la jurista explicó que, aunque sí existen los protocolos, no se están aplicando en ningún caso.

La activista de CMAS calificó este hecho de desafortunado porque, a pesar de que se han creado espacios para la atención, no se están haciendo como lo indican los lineamientos específicos. También mencionó que, en cuanto a la atención por parte del personal, el área psicológica de la Fiscalía deja mucho que desear, ya que los dictámenes que se emiten generalmente hablan de que no presentan daños psicológicos las víctimas: «Si no se tiene una visión de género, al momento de hacer el planteamiento, seguramente el resultado también es adverso para las víctimas», afirmó.

Al colectivo que preside Consuelo Gutiérrez le ha tocado dar acompañamiento a casos que por tercera ocasión acuden a presentar la denuncia, casos de violencia familiar que en un primer y segundo dictamen sale negativo el dictamen psicológico: «Esto es muy lastimoso para las víctimas porque les cuesta mucho trabajo tomar la decisión y se encuentran con personas que desalientan su intento de buscar justicia, y más para las mujeres que toman la decisión valiente de denunciar», finalizó la abogada.

Niñas son más vulnerables en escuelas

Eunice Aguirre, del colectivo Vamos Juntas, en entrevista para EL DEBATE subrayó la violación en los derechos de la niñez. Dijo que, desgraciadamente, el sistema gubernamental y escolar no ha permitido que la niñez pueda acceder de forma segura a su derecho a la educación, y que aunque las niñas y los niños tienen el derecho de asistir a los planteles, las niñas tienen más probabilidades de vivir vulneración al interior de los planteles en cuanto a agresiones sexuales se refiere.

En opinión de la joven activista, el tratamiento que se ha dado no es el adecuado. Se refirió a que los funcionarios públicos no han tenido la responsabilidad o la intención de salir y dar un posicionamiento de apoyo a los familiares de las niñas que han sido víctimas de las agresiones sexuales: «Las medidas, que creo que se deberían de tomar, son que la carpeta de investigación tenga un fin y no quede en la impunidad, que se controle el acceso de las personas a las instituciones de educación, porque estamos dejando la puerta abierta para que los agresores puedan entrar y vulnerar a las niñas y los niños», declaró.

Eunice Aguirre reiteró que también los padres y las madres de familia deben tomar una responsabilidad enorme y comenzar a hablar con sus niñas sobre el tema de la sexualidad, de la decisión, de decir no, de protegerse y de cuidarse, de tal manera que si las niñas llegan a estar en una situación de vulnerabilidad, se sientan con la seguridad y la confianza de hablarlo con sus padres.

Eunice Aguirre aseguró que, en cuanto a lo del retrato hablado, el Gobierno en general y el estado le están quedando a deber a las víctimas al no atender las peticiones que están haciendo, siendo esta una de las principales herramientas que les va a permitir identificar al agresor y sobre todo garantizar justicia para las niñas y sus familias.

La titular del colectivo Vamos Juntas hizo un llamado a la comunidad sinaloense para que en realidad proteja a la infancia, que cuide a las niñas, pero también que genere los espacios necesarios que sean seguros para que ellas puedan acceder a los derechos con la misma seguridad que lo hacen los niños.

Colectivo pide sanciones a funcionarios

Priscila Salas Espinoza, del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, manifestó extrañeza de que no hayan hecho el retrato hablado: «Eso le corresponde a la Fiscalía. Deben hacer un retrato hablado en caso que no se tenga una imagen del presunto sospechoso».

Mencionó que en cada reunión que han tenido con la Fiscalía hacen hincapié en que los agentes del MP que están en las agencias de atención a mujeres, niños y niñas víctimas de delitos sexuales y violencia contra la mujer sean personas sensibles: «Resulta que van las víctimas y se les trata de disuadir de que pongan las denuncias. No sé si será por pereza o que no consideran que sea un delito o simplemente por no tener más trabajo».

Priscila comentó que, en reunión del colectivo que preside, ayer se habló sobre este caso y de la necesidad y la pertinencia de ver qué más puede hacerse, aparte de sensibilización y capacitación.

La activista manifestó que se tendría que empezar a mencionar nombres de personas para que sean sancionadas y que sean reconvenidas en el actuar que tienen: «Invitaría a la señora que hace la denuncia que se acerque a la CEDH para que ponga una denuncia y dé el nombre de la persona de la Fiscalía para que comiencen a tomar medidas, porque esto no puede seguir así».

Priscila Salas dijo que ellas ven que se presenta nuevamente un caso de agresión sexual contra menores, donde otra vez los protocolos de atención a las víctimas no son aplicados ni atendidos, y en esta situación tienen que asegurarse de que esto no vuelva a suceder y activar medidas, que haya vigilancia, que las puertas y los accesos sean seguros, encerrados todo el tiempo, y que sea controlado el acceso a la escuela primaria y también la cooperación de padres y madres de familia para que coadyuven a la vigilancia, recomendó Salas.

Diputadas urgen rapidez a la Fiscalía

Al ser cuestionada por EL DEBATE sobre su postura frente a este hecho, Gloria Imelda Félix, del PRI, comentó que es sumamente reprobable, reprochable y sobre todo lastimoso. Comentó que los padres dejan a sus hijos en custodia en los planteles educativos con la plena confianza de que ahí son resguardados y cuidados: «Es lamentable que este individuo haya entrado a las instalaciones, haya llegado todavía hasta el baño de las niñas y haya acontecido este hecho que hoy lamentamos».

Félix aseguró que, a estas alturas, ya deberíamos conocer los avances que tiene la Fiscalía en esta materia, y que tratándose de un hecho tan reprobable deberían tener avances importantes. Además, la diputada dijo que las instancias escolares también deben sumarse a esto, no solo de manera solidaria, sino muy responsable con lo que acontece.

Hizo un llamado a la Fiscalía a una pronta respuesta y agilizar las investigaciones, pues afirmó que la Fiscalía tiene la capacidad y los elementos para hacerlo: «Esperamos una pronta respuesta, y, por supuesto, que se castigue al culpable con todo el rigor de la ley. No podemos estar lastimando a nuestros niños y niñas de esta manera. Esto nos resta a todos como sociedad y contamina un tema que para todos debe de ser prioridad, el tema de la atención de nuestros niños y niñas», resaltó la diputada del PRI.

La diputada Beatriz Zárate, de Morena, también se pronunció respecto a los tiempos de la Fiscalía: «Claro que se están tardando, ya debería de haber datos de esta persona». La diputada afirmó que la denuncia tiene que seguir su curso, y que de ser necesario «vamos a tener que hacer (en el Congreso) un punto de acuerdo o de urgente y obvia resolución para que se atienda el caso», aseguró enfáticamente la diputada Beatriz Zárate.

Agresión sexual a dos alumnas de primaria

El pasado martes, EL DEBATE publicó que dos niñas fueron agredidas por un hombre en una escuela primaria de Culiacán del sistema público. Un desconocido se infiltró al plantel, y en los baños agredió a dos niñas. Los hechos ocurrieron en el sector Loma Linda el pasado 2 de septiembre y denunciados el 3 de septiembre en la Fiscalía Estatal. Ambas niñas lograron escapar; sin embargo, el hombre logró huir.

Que no se repita: Lo más importante es que no se repita, piden las activistas, porque esto no deja de ser una agresión sexual dada en los baños de las niñas en un espacio escolar.

Denuncia de agresión: La madre e una de las niñas presentó la denuncia de hechos en la Fiscalía para su investigación correspondiente.

Tipo penal: Se va a encuadrar la figura delictiva en la que recae esta conducta en la medida en que se vayan teniendo los elementos de convicción dentro de los delitos sexuales, dijo el martes el vicefiscal de la zona centro.